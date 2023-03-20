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Британского регбиста Харгвиза, пропавшего 14 месяцев назад, нашли мертвым

Спортсмен завершил карьеру в 2012 году.
20 марта 2023 14:57
автор: Александр Евграфов

Британский регбист Брин Харгривз пропавший 14 месяцев назад, найден мертвым, сообщают британские СМИ.

По данным источника, тело обнаружено было недавно. Смерть Харгривза подтвердил его брат, написавший об этом в соцсетях.

Спортсмен завершил спортивную карьеру в 2012 году в возрасте 26 лет, переехал в США и устроился на работу в сфере нефтедобычи. О его исчезновении стало известно в январе 2022 года. Полиция штата Западная Вирджиния организовала масштабную поисковую операцию, но она не принесла результатов.

Брин Харгривз выступал в британской Суперлиге, играя за «Брэфорд», «Уиган» и «Сент-Хеленс»

Британского регбиста Харгвиза, пропавшего 14 месяцев назад, нашли мертвым
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