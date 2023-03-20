Британского регбиста Харгвиза, пропавшего 14 месяцев назад, нашли мертвым

Британский регбист Брин Харгривз пропавший 14 месяцев назад, найден мертвым, сообщают британские СМИ.

По данным источника, тело обнаружено было недавно. Смерть Харгривза подтвердил его брат, написавший об этом в соцсетях.

Спортсмен завершил спортивную карьеру в 2012 году в возрасте 26 лет, переехал в США и устроился на работу в сфере нефтедобычи. О его исчезновении стало известно в январе 2022 года. Полиция штата Западная Вирджиния организовала масштабную поисковую операцию, но она не принесла результатов.

Брин Харгривз выступал в британской Суперлиге, играя за «Брэфорд», «Уиган» и «Сент-Хеленс»