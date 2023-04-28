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Все соревнования по регби в России переходят на систему «весна-осень»

Высший совет Федерации принял решение изменить систему соревнований.
28 апреля 2023 15:18
автор: Александр Евграфов

Высший совет Федерации регби России сообщил на официальном сайте организации, что все соревнования по регби в России переходят на систему весна-осень.

В ходе заседания совета был утвержден календарь мужских соревнований по регби. Сезон-2023/24 будет переходным. Чемпионат России стартует 28-31 июля, а осенняя часть сезона завершится матчами девятого тура 13-16 октября. Финал Кубка России состоится 23 сентября.

Формат соревнований изменится не только в соревнованиях классического регби, но и регби-7, пляжного регби и регби на снегу. Будет разработан переходный календарь и для женских соревнований.

источник: Федерация регби России
Все соревнования по регби в России переходят на систему «весна-осень»
Высший совет Федерации принял решение изменить систему соревнований.
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