Высший совет Федерации регби России сообщил на официальном сайте организации, что все соревнования по регби в России переходят на систему весна-осень.

В ходе заседания совета был утвержден календарь мужских соревнований по регби. Сезон-2023/24 будет переходным. Чемпионат России стартует 28-31 июля, а осенняя часть сезона завершится матчами девятого тура 13-16 октября. Финал Кубка России состоится 23 сентября.

Формат соревнований изменится не только в соревнованиях классического регби, но и регби-7, пляжного регби и регби на снегу. Будет разработан переходный календарь и для женских соревнований.