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Экоактивисты попытались сорвать финальный матч чемпионата Англии по регби

Судье пришлось остановить игру.
28 мая 2023 14:19
автор: Александр Евграфов

Активисты экологического движения Just Stop Oil (JSO) попытались сорвать проведение финального матча чемпионата Англии по регби между командами «Сарацины» и «Сейл Шаркс».

На стадионе «Туикенем» на 21-й минуте первого тайма двое мужчин выбежали на поле и распылили оранжевый порошок. Судья вынужден был остановить игру и подождать, пока сотрудники безопасности не вывели активистов с поля.

Организация JSO требует прекратить выдачу новых лицензий на добычу полезных ископаемых в Великобритании. Ранее активисты этой организации блокировали движение на мосту королевы Елизаветы II, совершали акты вандализма в различных музеях и галереях, в частности вылив томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи».

источник: «Советский спорт»
Экоактивисты попытались сорвать финальный матч чемпионата Англии по регби
Судье пришлось остановить игру.
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