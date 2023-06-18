Пензенский «Локомотив» стал чемпионом России по регби в сезоне-2022/2023

Пензенский «Локомотив» выиграл чемпионат России по регби по итогам сезона-2022/2023.

Отметим, что сегодня, 18 июня в финальной игре подопечные Александра Янюшкина одержали победу над «Енисеем-СТМ» в дополнительное время со счетом 23:20. Очный матч прошел на арене «Авангард» в Красноярске.

Основное время встречи завершилось со счетом 17:17. Краснодарская команда обыгрывала победителей во время первого тайма со счетом 17:0.

Добавим, что для «Локомотива» из Пензы чемпионство России стало первым в истории команды. Ранее пензенцы дважды становились серебряными призерами турнира.