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Пензенский «Локомотив» стал чемпионом России по регби в сезоне-2022/2023

В финальном матче железнодорожники оказались сильнее «Енисея-СТМ».
18 июня 2023 14:44
автор: Глеб Шевяков

Пензенский «Локомотив» выиграл чемпионат России по регби по итогам сезона-2022/2023.

Отметим, что сегодня, 18 июня в финальной игре подопечные Александра Янюшкина одержали победу над «Енисеем-СТМ» в дополнительное время со счетом 23:20. Очный матч прошел на арене «Авангард» в Красноярске.

Основное время встречи завершилось со счетом 17:17. Краснодарская команда обыгрывала победителей во время первого тайма со счетом 17:0.

Добавим, что для «Локомотива» из Пензы чемпионство России стало первым в истории команды. Ранее пензенцы дважды становились серебряными призерами турнира.

источник: «Советский спорт»
Пензенский «Локомотив» стал чемпионом России по регби в сезоне-2022/2023
В финальном матче железнодорожники оказались сильнее «Енисея-СТМ».
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