Рэпер Баста вошел в попечительский совет регбийного ЦСКА

Регби 17 января 2019 18:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В четверг состоялась презентация попечительского совета регбийного клуба ЦСКА.

Василий Вакуленко (известный как рэпер Баста), глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, а также сценарист и кинорежиссер Илья Куликов вошли в попечительский совет регбийного клуба ЦСКА.

Председателем попечительского совета избран Артемьев. Всего в совет вошли 44 человека, среди которых олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Зеновка, коммерческий директор ПФК ЦСКА Андрей Зарубьян и другие.

Армейцы являются победителями и призерами турниров по регби-7, а также призером чемпионата России по пляжному регби.