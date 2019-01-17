Рэпер Баста вошел в попечительский совет регбийного ЦСКА - Советский спорт
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Регби17 января 2019 18:52Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Рэпер Баста вошел в попечительский совет регбийного ЦСКА

В четверг состоялась презентация попечительского совета регбийного клуба ЦСКА.

Василий Вакуленко (известный как рэпер Баста), глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, а также сценарист и кинорежиссер Илья Куликов вошли в попечительский совет регбийного клуба ЦСКА.

Председателем попечительского совета избран Артемьев. Всего в совет вошли 44 человека, среди которых олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Зеновка, коммерческий директор ПФК ЦСКА Андрей Зарубьян и другие.

Армейцы являются победителями и призерами турниров по регби-7, а также призером чемпионата России по пляжному регби.

#вакуленко василий (баста)#Чемпионат России по регби
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