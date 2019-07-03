Московский клуб разорвал контракты с двоими грузинскими игроками

Московская «Слава» расторгла соглашения с Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе, сообщает телекомпания «Рустави 2». В матче Кубка России против «Кубани» (10:19) грузинские защитники жестами выразили солидарность с участниками антироссийских акций в Тбилиси. В настоящее время спортсмены вернулись в Грузию.
– Я поддержал свой народ, а не политиков, – сказал Бродзели.
Отметим, что за «Славу» выступают семь игроков грузинского происхождения. Тренирует команду Гия Амирханашвили.
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