Московский клуб разорвал контракты с двоими грузинскими игроками - Советский спорт
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03 июля 2019 21:43РегбиКоноплев Александр

Московский клуб разорвал контракты с двоими грузинскими игроками

Спорт не вне политики.

Московская «Слава» расторгла соглашения с Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе, сообщает телекомпания «Рустави 2». В матче Кубка России против «Кубани» (10:19) грузинские защитники жестами выразили солидарность с участниками антироссийских акций в Тбилиси. В настоящее время спортсмены вернулись в Грузию.

– Я поддержал свой народ, а не политиков, – сказал Бродзели.

Отметим, что за «Славу» выступают семь игроков грузинского происхождения. Тренирует команду Гия Амирханашвили.

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