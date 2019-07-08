Женская сборная России по регби-7 заняла третье место на Универсиаде в Неаполе - Советский спорт
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08 июля 2019 13:00РегбиБратищева Полина

Женская сборная России по регби-7 заняла третье место на Универсиаде в Неаполе

Россиянки выиграли в матче с командой Южной Африки со счетом (12:10) и завоевали бронзовые медали.

Позднее состоится матч за золото между сборными Франции и Японии.

Напомним, что мужская сборная России уступила в матче за третье место Франции со счетом (10:12) и стала четвертой.

Универсиада в Италии стартовала 3 июля и завершится 14 июля 2019 года.

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