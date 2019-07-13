Сборная России по регби-7 пропустит Олимпиаду-2020 - Советский спорт
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13 июля 2019 21:48РегбиКоноплев Александр

Сборная России по регби-7 пропустит Олимпиаду-2020

Мимо второй Олимпиады.

Мужская сборная России по регби-7 не смогла завоевать путевку на Олимпийские игры 2020 года.

Россияне заняли последнее место в группе В европейского квалификационного турнира и не смогли пробиться в четвертьфинал. Отметим, что на Игры в Токио попадет лучшая команда соревнований.

Напомним, что россияне пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, на которой состоялся дебют регби-7 в официальной олимпийской программе.

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