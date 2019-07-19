Матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси не состоится - Советский спорт
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19 июля 2019 16:48Регби

Матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси не состоится

Товарищеский матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был пройти в Тбилиси, не состоится.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на релиз пресс-службы Федерации регби России.

«Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и, в частности, в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране.

В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси», - говорится в сообщении организации.

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