Матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси не состоится

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на релиз пресс-службы Федерации регби России.
«Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и, в частности, в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране.
В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси», - говорится в сообщении организации.
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