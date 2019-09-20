Регбисты сборной России уступили Японии в матче открытия чемпионата мира

Встреча группы А прошла в Токио и завершилась со счетом 30:10 в пользу хозяев турнира.

В составе сборной России одну попытку занес Кирилл Голосницкий, реализация и штрафной на счету Юрия Кушнарева.

Напомним, что в группе А также выступают сборные Шотландии, Ирландии и Самоа.

Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда 24 сентября встретится со сборной Самоа.