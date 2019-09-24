Российские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира

Сборная России по регби уступила команде Самоа в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 9:34.
Ранее национальная сборная проиграла команде Японии (10:30).
Добавим, что на групповом этапе россиянам также предстоит встретиться со сборными Ирландии (3 октября) и Шотландии (9 октября).
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий Копируем НХЛ, но где взять технарей-виртуозов? В субботу в Сочи состоялся сотый матч регулярного чемпионата. На канадской коробке в основное время команды забросили по шайбе, а в овертайме повезло «Адмиралу». 23.09.2019 23:00 Хоккей Славин Виталий «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Чемпионы справились с Ткачевым и судьями. ЦСКА одержал вторую победу над СКА Самое культовое дерби в КХЛ, 73-е и второе в нынешнем сезоне принесло победу по буллитам ЦСКА – 3:2. 23.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Владимир Пономарев: ЦСКА и «Краснодар» показали некачественную игру Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2) отметил у армейцев прогресс при игре в обороне. 22.09.2019 22:00 Футбол Усачев Владислав Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев