Российские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира Турнир проходит в Японии.

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Сборная России по регби уступила команде Самоа в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 9:34.

Ранее национальная сборная проиграла команде Японии (10:30).

Добавим, что на групповом этапе россиянам также предстоит встретиться со сборными Ирландии (3 октября) и Шотландии (9 октября).