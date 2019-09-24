Российские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира - Советский спорт
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24 сентября 2019 15:30РегбиГичунцев Артур

Российские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира

Турнир проходит в Японии.

Сборная России по регби уступила команде Самоа в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 9:34.

Ранее национальная сборная проиграла команде Японии (10:30).

Добавим, что на групповом этапе россиянам также предстоит встретиться со сборными Ирландии (3 октября) и Шотландии (9 октября).

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