Сборная Грузии выступила против песни Валерия Меладзе Скандал на главном турнире четырехлетия.

Сборная Грузии по регби обратилась к организаторам Кубка мира с просьбой не ставить песню Валерия Меладзе на матчах этой команды. После удачных попыток грузинской сборной на стадионе включался трек «Чего ты хочешь от меня».

– Хочу воспользоваться моментом и обратиться к персоналу, который занимается организацией матчей. Во время игры с Уругваем много раз включали эту русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась, – цитирует Apsny.ge капитана сборной Грузии Джаба Брегвадзе.

Напомним, что в июне 2019 отношения между Россией и Грузией обострились в очередной раз.