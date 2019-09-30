Международная федерация регби извинилась за песню Меладзе В июне 2019 года отношения России и Грузии обострились в очередной раз после выступления российской делегации в грузинском парламенте.

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Международная федерация регби (World Rugby) извинилась перед сборной Грузии за песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», которую организаторы Кубка мира включали после каждой успешной попытки грузин в матче с Уругваем.

«Мы искренне приносим извинения нашим грузинским друзьям за это неудобство. Мы обсудили эту историю с организаторами, чтобы она никогда больше не повторилась», – цитирует CNN заявление пресс-службы World Rugby.