Международная федерация регби извинилась за песню Меладзе

Международная федерация регби (World Rugby) извинилась перед сборной Грузии за песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», которую организаторы Кубка мира включали после каждой успешной попытки грузин в матче с Уругваем.
«Мы искренне приносим извинения нашим грузинским друзьям за это неудобство. Мы обсудили эту историю с организаторами, чтобы она никогда больше не повторилась», – цитирует CNN заявление пресс-службы World Rugby.
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