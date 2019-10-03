Сборная России проиграла Ирландии на Кубке мира по регби Сборная России по регби уступила команде Ирландии в матче Кубка мира о счетом 35:0.

Загрузка... Для российской команды это третье поражение в трех матчах на Кубке мира. Таким образом, сборная России, занимающая последнее место в группе, лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. Добавим, что заключительный матч на турнире российская команды проведет 9 октября против сборной Шотландии,а Ирландия 12 числа сыграет с Самоа.