Сборная России проиграла Ирландии на Кубке мира по регби - Советский спорт
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03 октября 2019 15:30Регби

Сборная России проиграла Ирландии на Кубке мира по регби

Сборная России по регби уступила команде Ирландии в матче Кубка мира о счетом 35:0.

Для российской команды это третье поражение в трех матчах на Кубке мира.

Таким образом, сборная России, занимающая последнее место в группе, лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Добавим, что заключительный матч на турнире российская команды проведет 9 октября против сборной Шотландии,а Ирландия 12 числа сыграет с Самоа.

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