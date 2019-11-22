Лин Джонс: Каждый молодой игрок должен сделать 50 ошибок перед тем, как ему начнут доверять Валлиец уверен, что молодые игроки смогут составить конкуренцию в команде.

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Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс во время заседания высшего совета Федерации регби России поделился мнением о текущем состоянии его команды.

Он отметил, что «в регбийном отношении Россия довольно слабо развита», но в ближайшее время ситуация может измениться, если «следовать программе высших достижений».

Также Лин Джонс выразил обеспокоенность тем, что молодым игрокам дается мало возможностей проявить свои таланты: «В настоящее время премьер-лига представлена ограниченным количеством возрастных игроков и легионерами среднего уровня, а молодые игроки воспринимаются тренерами как риск, мое мнение – каждый молодой игрок должен сделать 50 ошибок перед тем, как ему начнут доверять, так давайте скорее дадим им возможность совершить эти ошибки».

Напомним, что в 2019 году сборная России во второй раз в своей истории стала участницей Кубка мира, заняв последнее место в группе.