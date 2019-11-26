Бывший президент Федерации регби: Все проблемы из-за того, что чиновники везде суют свой нос - Советский спорт
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26 ноября 2019 11:56РегбиЛипкин Антон

Бывший президент Федерации регби: Все проблемы из-за того, что чиновники везде суют свой нос

Россия может быть отстранена от участия в международных турнирах на четыре года.

Бывший президент Федерации регби России Мамука Лосаберидзе высказался о ситуации с возможным отстранением России от международных турниров на четыре года.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

«Пока чиновники не прекратят вмешиваться в российский спорт, то такие проблемы будут всегда, – приводит News.ru слова Лосаберидзе. – Они должны заниматься государственной работой, а спортивные федерации – спортом. То, какой результат мы сейчас видим, происходит благодаря чиновничеству и больше ничему, потому что они везде суют свой нос».

Напомним, исполком WADA примет решение по ситуации с Россией на заседании, которое состоится 9 декабря в Париже. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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