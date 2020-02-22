Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы, обыграв португальцев Матч состоялся в Калининграде.

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по регби, выиграв у команды Португалии со счетом 19:18. На стадионе «Калининград» присутствовали 11 с половиной тысяч зрителей.

Все свои 19 очков россияне набрали в первом тайме. Андрей Остриков занес попытку, а на счету Рамиля Гайсина реализация и четыре точных штрафных удара.

В двух первых турах сборная России проиграла Испании (12:31 в Сочи) и Бельгии (12:38 в гостях).

В остальных матчах 3-го тура Румыния победила Испанию 24:7, а команда Грузии разгромила Бельгию – 78:6.

Грузины лидируют с 14 очками, Португалия занимает второе место с 9. Далее идут Бельгия (6), Испания (5), Румыния (4) и Россия (4). Российская сборная замыкает турнирную таблицу, уступая по дополнительным показателям.

Худшая команда турнира будет понижена в классе.

В 4-м туре 7 марта сыграют Бельгия – Испания, Россия – Румыния и Португалия – Грузия.

Матч Россия – Румыния состоится в Краснодаре на стадионе «Кубань».