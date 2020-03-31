Федерация регби США объявила о банкротстве

Американская федерация регби стала банкротом из-за пандемии коронавируса.
Однако, как сообщает AFP, федерация сможет реорганизовать и реструктурировать задолженность. Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на потери доходов. Международный совет регби окажет американской федерации свою помощь.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.
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