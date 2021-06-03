Василий Артемьев: Спорт - основа формирования личности

«В плей-офф мы увидим совсем не ту Канаду, которая была в группе». Дементьев — о матче сборной России

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев подвел для «Плеймейкера» итоги группового этапа ЧМ в Риге и поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала с Канадой (3 июня, 20:15 мск).