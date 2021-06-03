Василий Артемьев: Спорт - основа формирования личности

Василий Артемьев, Член Высшего совета Федерации регби России, игрок сборной России и регбийного клуба ЦСКА, выступая в рамках сессии «Роль спорта в формировании молодёжной политики будущего», рассказал о своём видении проблем молодёжного спорта:
- В своё время я учился в Ирландии, где спорт занимает гигантское место в школах. Треть учащихся принимает участие в соревнованиях. И там понимают, что спорт - основа формирования личности. Подобные примеры иногда я вижу в России, но эти примеры, увы, пока единичны.
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источник: «Советский спорт»