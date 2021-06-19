Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Самоа

Женская сборная России обыграла Самоа со счетом 32:0 в стартовом матче олимпийской квалификации по регби-7. Турнир проходит в Монако.

Сборная России играет в группе А, где ее соперниками также являются сборные Аргентины и Мексики.

Первые две команды из каждой группы пройдут в четвертьфинал, а также две лучшие сборные среди команд, занявших третье место. На Олимпиаду в Монако будет две путевки, поэтому финала в отборочном турнире не будет.

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх будет проводиться во второй раз. Женская сборная России не смогла пробиться на олимпийский турнир 2016 года. Тогда Австралия выиграла Игры в Рио-де-Жанейро.

Уже известны 10 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде в Токио. Это сборные Новой Зеландии, США, Кении, Канады, Австралии, Бразилии, Великобритании, Фиджи, Китая и Японии.