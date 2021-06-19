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ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Португалия 0 Германия 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.28
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Польша 0 П1 1.39 Х 5.10 П2 9.10
19 июня 13:20
автор: Александр Бойченко

Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Самоа

Встреча завершилась со счетом 32:0

Женская сборная России обыграла Самоа со счетом 32:0 в стартовом матче олимпийской квалификации по регби-7. Турнир проходит в Монако.

Сборная России играет в группе А, где ее соперниками также являются сборные Аргентины и Мексики.

Первые две команды из каждой группы пройдут в четвертьфинал, а также две лучшие сборные среди команд, занявших третье место. На Олимпиаду в Монако будет две путевки, поэтому финала в отборочном турнире не будет.

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх будет проводиться во второй раз. Женская сборная России не смогла пробиться на олимпийский турнир 2016 года. Тогда Австралия выиграла Игры в Рио-де-Жанейро.

Уже известны 10 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде в Токио. Это сборные Новой Зеландии, США, Кении, Канады, Австралии, Бразилии, Великобритании, Фиджи, Китая и Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

источник: «Советский спорт»
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