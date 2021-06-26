Сборная России по регби-7 в седьмой раз стала триумфатором чемпионата Европы

Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7, заключительный этап которого прошел в Москве.

Турнир проходил в два этапа, каждый из которых состоял из трех групповых этапов. На первом этапе в Португалии в Лиссабоне россияне стали лучшими, набрав 20 очков.

На заключительном этапе турнира, прошедшем в Москве, сборная России также обыграла всех соперников - Германию (38:0), Португалию (24:14), Уэльс (52:0), Бельгию (36:0), Польшу, (33:5) и Шотландию (22:5), став чемпионом Европы в седьмой раз.