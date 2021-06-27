Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал чемпионата Европы. Соревнования проходят на стадионе «Лужники» в Москве.
В четвертьфинале россияне обыграли сборную Грузии со счетом 10:5. В полуфинале сборная России встретится с литовцами, которые обыграли сборную Португалии (28:22).
Турнир проводится в два этапа. На первом этапе, прошедшем в Лиссабоне с 5 по 6 июня, россияне заняли третье место с 16 очками. Лучшей сборной первого этапа стала команда Испании (20 очков), второе место заняли немцы (18).
источник: «Советский спорт»