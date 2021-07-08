Тренер женской сборной России по регби-7: Думаю, нам реально завоевать медаль на Олимпиаде в Токио

Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин поделился мнением о предстоящей Олимпиаде в Токио, где наша команда будет представлена впервые в истории.

«Федерация перед нами не ставила конкретных задач с точки зрения результата. Будем показывать свою лучшую игру. Думаю, нам реально завоевать медаль. Почему нет?» — цитирует наставника Sport24.

Добавим, что на групповом этапе ОИ-2020 российская команда сыграет со сборными Новой Зеландии, Великобритании и Кении.

Соревнования пройдут с 26 по 31 июля.