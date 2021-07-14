Игроки женской сборной России сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед Олимпиадой

Женская сборная России по регби-7 в полном составе сдала отрицательные тесты на коронавирус.

«Сейчас пришел отрицательный результат у всех. Это был первый тест. Завтра будет еще один. Надеемся, что все будет хорошо. У всей команды, у всего персонала», — цитируют »РИА Новости» генменеджера национальной команды Алексея Грамотнева.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел массажист команды.

Добавим, что сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с Великобританией (29 июля), Кенией (29 июля) и Новой Зеландией (30 июля).

Олимпиада в японском Токио стартует 23 июля.