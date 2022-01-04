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Первая российская победа. Непряева выиграла «Тур де Ски»

Российская лыжница впервые победила в престижной многодневке.
Первая российская победа. Непряева выиграла «Тур де Ски»
04 января 2022 14:34
автор: Олег Чикирис
автор фото: Международная федерация лыжного спорта

Лыжники-мужчины из нашей страны четырежды побеждали на «Тур де Ски». Первым российским триумфатором стал Александр Легков в 2013 году, в 2017-м побеждал Сергей Устюгов, а два последних сезона многодневку выигрывал Александр Большунов. А вот россиянкам никогда прежде не удавалось первенствовать на «Тур де Ски». Более того: до сезона-2018/19 наши лыжницы даже не попадали в призеры. Потом, правда, их прорвало – трижды подряд россиянки финишировали вторыми.

В этом году у Натальи Непряевой был отличный шанс, наконец, победить. Перед последним этапом – подъемом на гору Альпе Чермис, что в итальянских Альпах – она больше минуты выигрывала у ближайшей преследовательницы шведки Эббы Андерссон. Изначально последний этап «Тру де Ски» проводился в формате гонки с раздельным стартом, что было удобно в плане понимания: кто на финише первый, тот и победил. Но в плане зрелищности масс-старт предпочтительнее, и последние годы финальный этап проводится именно в этом формате.

Подъем безумно сложный – на некоторых участках крутизна склона доходит до 29%. И, что важно, эти участки расположены ближе к финишу. До отметки «6500 метров» Непряевой удавалось держаться в группе лидеров, однако, когда крутизна начала резко увеличиваться, Андерссон, а с ней норвежка Хайди Венг и финка Криста Пермякоски ломанулись в отрыв.

За километр до финиша Андерссон сумела отыграть 20 секунд, однако оставалось еще более 50. Пермякоски не выдерживает изматывающего подъема на «стену», и Непряева выходит на третье место.

Где-то за 500 метров до финиша градиент начинает резко уменьшаться, а отрыв Андрессон и Венг от Непряевой перестает увеличиваться. Первой на финише в итоге становится норвежка, второй - шведка, Непряеву обгоняет еще и француженка Клодель. Наталья становится четвертой в масс-старте и первой в итоговой классификации. И то, что в «Тур де Ски» не принимала участие королева лыж из Норвегии Тереза Йозауг, нисколько не умаляет заслуг Непряевой. Есть первая победа российской лыжницы!

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Наталья Непряева (Россия). 2. Эбба Андерссон (Швеция). 3. Хайди Венг (Норвегия).

источник: «Советский спорт»
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