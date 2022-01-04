Юрий Бородавко: У Непряевой пик формы? Хотелось бы думать – нет. Впереди Олимпиада

– Юрий Викторович, с победой! Что сейчас чувствуете?

– Это долгожданная победа, после таких побед всегда очень много эмоций. И небольшое опустошение. Потому что ожидание всегда очень томительно, много отнимает эмоций и нервов. А когда наши спортсмены выигрывают, тогда уже можно выдохнуть.

– Был в этой гонке какой-то тревожный момент?

– Был, Наталья никогда не показывала здесь таких секунд. Но сегодня очень хорошо пробежала. Радует, что Наталья стала более функциональна. И это в преддверии Олимпийских игр внушает оптимизм. Все-таки здесь была высота, думаю, что Наталья сделает еще шаг вперед.

– Что скажете про выступление Татьяны Сориной? – вопрос ее тренеру Егору Сорину.

– Татьяна пробежала гонку ровно, как и весь «Тур де Ски». Хорошее шестое место в общем зачете. А что касается Наташи, то в прошлом году она удивила, когда здесь, на горе, боролась за второе место со шведкой. Но сейчас удивила еще сильнее, проиграв всего 30 секунд Хейди Венг, которая отлично выступает в горах.

– Юрий Викторович, мы вас отлично слышали на подъеме. Вы кричали Наталье «На палочки падай». Это особенности техники прохода крутых подъемов?

– Да, это своеобразная техника прохода крутых участков. Нужно смещать центр тяжести вперед. Так легче проходить крутые участки.

– Вы понимаете, что вы творите историю?

– Спортсмены творят историю, мы им только помогаем. Тренер находится сзади, он только помогает.

– Это сейчас у Натальи пик формы?

– Хотелось бы думать, что нет. Перед началом «Тур де Ски» ее состояние было не таким радужным. Думаю, это только начало набора формы, еще есть, что улучшить. Но все эти гонки мы рассматриваем только через призму подготовки к Олимпийским играм.