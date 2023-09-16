Польская спортсменка оголила грудь в эфире Кубка мира. Её подставили журналисты

Весь прошлый международный сезон в лыжных гонках, как известно, прошёл без участия россиян. Неудивительно, что уровень соревнований автоматически упал, а вместе с ним и интерес аудитории - причём, не только в России, но и за границей. Для наших болельщиков кампания Кубок мира-2022/23 запомнился разве что организационными скандалами, в центре одного из которых оказалась не самая знаменитая польская спортсменка.

Девушка нечаянно разделась в прямом эфире.

МОЛОДАЯ НАДЕЖДА ПОЛЬШИ

Имя Изабеллы Марчиж малоизвестно поклонникам лыжных гонок в России: мировой звездой 23-летняя спортсменка не является. На родине, однако, молодую польку уже несколько лет называют едва ли не главной надеждой страны.

Родившаяся в Подкарпатье лыжница уже в 16 лет громко заявила о себе на внутренней арене, завоевав серебряную медаль чемпионата Польши. В следующем сезоне девушка выиграла свой первый международный приз, заняв третье место в спринте на Славянском кубке, который разыгрывают между собой спортсмены из стран Восточной Европы. В сезоне-2018/19 Изабелла и вовсе финишировала первой в общем зачёте этого турнира, закрепив за собой репутацию одного из главных талантов региона.

В рамках той же кампании Марчиж дебютировала и на Кубке мира, не добившись, однако, заметных результатов. К окончанию сезона полька набрала всего два очка, заняв в рейтинге лишь 118-ю строчку. Первую по-настоящему крупную международную награду девушка завоевала в 2021 году, выиграв золото юниорского ЧМ в 10-километровой гонке свободным стилем.

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В прошлом сезоне польке выпал очередной шанс проявить себя уже на взрослом уровне, на котором та пока чувствовала себя неуверенно. Свою первую гонку на Кубке мира-2022/23 Изабелла проводила 2 декабря, но навязать более опытным коллегам конкуренцию не смогла, финишировав лишь на 39-м месте. Казалось, словом, что ничего интересного на этапе в Лиллехаммере спортсменку не ждёт… Но не тут-то было.

«МНЕ СТЫДНО»

После того, как завершила гонку, Изабелла отправилась в специальную зону для переодевания: в Лиллехаммере она располагалась на огороженном участке возле трасс. В то же время норвежский телеканал TV2 начал записывать свой репортаж с этапа: девушка-корреспондентка встала перед камерой, которая также смотрела на заснеженную трассу.

Правда, с ракурсом оператор всё же не угадал. В кадр случайно попала раздевалка спортсменов, где в тот момент как раз находилась Марчиж. И пока журналистка рассказывала зрителям о гонке, в углу экрана они могли несколько секунд наблюдать за польской лыжницей топлес. Нетрудно представить, что пикантные кадры тут же разлетелись по сети.

Dagbladet

Девушка с ужасом узнала об инциденте после гонки - и справедливо возложила вину за произошедшее на норвежцев:

- Мне стыдно, но я думаю, что организаторам гонки стыдно больше, чем мне. В Финляндии у нас была отдельная раздевалка, условия были очень хорошие. Здесь неудобно женщинам, когда приходится переодеваться. Хорошо бы что-то с этим сделать, потому что мне было некомфортно, - сказал Изабелла.

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На защиту польки также встали журналисты из её родной страны, прокомментировав ситуацию в своих публикациях. В итоге отреагировать пришлось пресс-секретарю TV2, принеся Марчиж официальные извинения.

- Мы не хотели бы это показывать, но всё произошло так быстро, что мы обратили внимание на это лишь тогда, когда всё уже закончилось. Мы надеемся, что после обсуждения этой темы такие кадры больше не появятся в телетрансляциях, - сказал норвежский специалист.



