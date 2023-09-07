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Эротические фото русской теннисистки внезапно попали в прессу. Звезду подставил американец

Девушке пришлось защищаться в суде.
Эротические фото русской теннисистки внезапно попали в прессу. Звезду подставил американец
07 сентября 2023 00:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Анастасия Мыскина — одна из главных звёзд первого по-настоящему великого поколения российских теннисисток. Именно она в 2004 году совершила исторический прорыв, первой из представительниц страны завоевав титул «Большого шлема»: в финале «Ролан Гаррос» девушка обыграла соотечественницу Елену Дементьеву.

К тому моменту россиянка уже была хорошо известна во всём мире. Настолько, что в начале нулевых годов знаменитое американское издание даже пригласило яркую спортсменку на… откровенную фотосессию. Анастасия согласилась. И уже скоро пожалела о решении.

Неожиданная публикация

Предложение поучаствовать в индивидуальной фотосессии для мужского журнала GQ теннисистка получила в 2002 году. Изначальная задумка была совершенно невинной: американцы собирались напечатать статью о Мыскиной и хотели заполучить для этого эксклюзивное фото. Слово «мужской» в профиле издания в данном случае не должно было никого смущать: в опубликованном позже снимке девушка была полностью одета и выглядела вполне прилично.

Однако у нанятого журналом фотографа Марка Селиджера на этот счёт были особые планы. Во время встречи с Анастасией специалист предложил ей сделать дополнительную фотосессию уже более откровенного характера. Теннисистка согласилась сниматься топлесс, но при этом не хотела, чтобы эти кадры были где-либо опубликованы. Американец согласился и предложил девушке подписать контракт.

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Договор, как поначалу казалось спортсменке, Селиджер полностью выполнил. Эротических фото на страницах GQ не появилось, и вскоре девушка, наверное, вовсе забыла об этой авантюре, вновь сосредоточившись на своей карьере.

Теннисные дела Анастасии тем временем как раз шли в гору. В 2003 году она впервые пробилась в четвертьфиналы турниров «Большого шлема», и именно чемпионатов Австралии и США, а в следующем сезоне и вовсе сотворила чудо, завоевав трофей «Ролан Гаррос». На пути к титулу россиянка сенсационно расправилась с Винус Уильямс, а в финале без шансов обыграла Дементьеву в двух сетах: 6:2, 6:1.

Getty Images

Слава Мыскиной мгновенно приумножилась: о её эпохальном достижении в мае говорила вся страна. Однако уже на следующий месяц взлёт популярности спортсменки обернулся для неё неожиданной неприятностью. На обложке российского мужского журнала «Медведь» за июнь-июль 2004 года внезапно появилась… фотография из той самой эротической фотосессии девушки в США.

8 млн компенсации

Анастасия, мягко говоря, была недовольна публикацией столь откровенного снимка без её согласия. Вскоре выяснилось, что к издателям «Медведя» пикантные фотографии попали непосредственно из рук фотографа Селиджера. Предприимчивый специалист попросту продал эти снимки, несмотря на устную договорённость с девушкой.

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Заручившись поддержкой адвоката, Мыскина решила восстановить справедливость в суде. Спортсменка подала иск против Селиджера, а заодно журнала GQ и издательского дома Conde Nast, которому он принадлежит. Защита требовала от фотографа и компании космическую сумму в качестве возмещения ущерба: 8 миллионов долларов!

Журнал "Медведь"

Однако добиться выплат со стороны Селиджера теннисистке не удалось. В суде выяснилось, что договор, подписанный россиянкой, изначально содержал пункт о возможной перепродаже сделанных снимков — и она самостоятельно дала на это добро. Девушка попыталась оправдаться, объяснив, что тогда плохо читала по-английски и ориентировалась на условия, которые фотограф озвучил вслух, но американский судья принимать этого во внимание не стал:

— То, что Мыскина не поняла условия контракта, не означает, что она не должна их соблюдать! отрезал специалист.

Суд против Селиджера спортсменка в итоге проиграла, а сам Марк получил право продавать её снимки кому угодно, не будучи при этом ничем обязанным самой девушке. Сторона Мыскиной подумывала о подаче апелляции, однако впоследствии, похоже, от этой идеи Анастасия отказалась и просто закрыла на проблему глаза. Популярность же спортсменки вскоре пошла на спад: победа на «Ролан Гаррос» так и осталась самой громкой в её карьере, которую девушка завершила спустя уже в 2007 году.

источник: «Советский спорт»
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