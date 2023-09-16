Вяльбе предлагает не ехать на Олимпиаду. Она забыла Пекин?

«Мое мнение – без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация»

Именно эти слова прозвучали из уст главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. И если со второй частью вполне можно согласиться, то вот первую чаще озвучивают довольно далёкие от спорта люди, которые просто хотят получить пару вистов на актуальной повестке, высказав вроде как патриотичную позицию.

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В последние годы, особенно если рассматривать только зимние виды, российские лыжники были одним из главных локомотивов нашего спорта. И Вяльбе была как раз тем главой федерации, который искренне всей душой поддерживал своих ребята на всех важнейших стратах. Именно в связи с этим было совершенно неожиданно услышать такие слова от неё.

Давайте вспомним, как именно Вяльбе вскидывала руки к небу, ликуя после побед наших лыжников в Пекине. На тот момент, казалось, нет человека на этом свете счастливее, чем она. И мы тоже все были безумно рады за наших парней, да и, чего греха таить, Елену Валерьевну тоже.

«Вы не представляете, как я радовалась вчерашней медали. Как я сегодня вообще… Просто меня эмоции переполняют через край! Я за свои медали в жизни никогда так не радовалась, как за этих ребят. Они же мои дети» – это её слова после победной мужской эстафеты на Олимпийских играх. «Не знаю, что сказать. Я такая счастливая, Господи!» – а это уже после третьего золота Александр Большунова в марафоне.

РИА Новости

Объясните мне, как человек, который ещё недавно говорил такие слова, теперь высказывается в пользу пропуска главного старта для спортсменов? Неужели она сама забыла, какие невероятные эмоции приносили те доминирующие победы наших парней и девчонок в Пекине, хотя они точно также выступали без флага и гимна. Но разве это кому-то мешало тогда воспринимать их российскими спортсменами? Или, быть может, весь остальной мир недоумевающе вопрошал, кто же эти парни с непонятной аббревиатурой? Нет, все прекрасно знали, что это – сборная России.

«Я их просто люблю, и все. Я на самом деле ничем их не заряжаю, я думаю. Когда есть возможность пообщаться, мы общаемся. Когда нужно их по голове погладить, я поглажу. Когда нужно пожурить, я пожурю. Я не знаю, талисман я… Это их работа. Они все проделали огромную, просто титаническую работу. Это колоссальная работа, это титанический ежедневный труд. Поэтому я хотела, чтобы они были вознаграждены», – вот ещё одна цитата Вяльбе.

РИА Новости

А теперь получается, что на этот раз труд её подопечных и других российских спортсменов, которые тоже пашут на ежедневной основе, не должен быть вознаграждён? Тут всё-таки хотелось бы какой-то последовательности. Почему раньше без флага и гимна было нормально, а теперь – нет?

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Да и вообще сама идея бойкота – бессмысленная. Если дополнительно ко всем неприятностям, которые случились с нашим спортом, мы сами будем дополнительно себя ограничивать, то хуже сделаем исключительно себе. Без российской сборной успешно пройдут и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Это уже происходит. А вот мы сами отстанем от конкурентов на несколько трамвайных остановок. И догонять придётся, скорее всего, уже следующему поколению спортсменов. А то и не одному.