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Брутальный удар по спине. Российская чемпионка сорвалась на иностранке прямо во время гонки

Соперница дважды провоцировала Юлию.
Брутальный удар по спине. Российская чемпионка сорвалась на иностранке прямо во время гонки
01 октября 2023 00:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Юлия Ступак - одна из самых харизматичных звёзд российской лыжной сборной. За несколько лет выступлений она успела прославиться не только своими спортивными достижениями, но и яркими высказываниями и поступками. Чего стоит один только танец, исполненный девушкой после победы на эстафете в Пекине: задорное видео с чемпионкой собрало в интернете сотни тысяч просмотров.

Иногда, однако, импульсивный характер доставляет спортсменке и неприятности. Ещё выступая под своей девичьей фамилией, четыре года назад россиянка получила дисквалификацию на ровном месте, не справившись с эмоциями во время гонки.

Юлия ударила соперницу прямо по спине.

НЕОЖИДАННАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Сезон-2018/19 стартовал для Юлии Белоруковой (после замужества - Ступак) довольно успешно. Ещё в ноябре россиянка завоевала второе в своей карьере золото Кубка мира, победив в спринте на первом этапе турнира в финской Руке. На чемпионате мира лыжница выступила менее удачно, чем за два года до этого, оставшись без индивидуальных призов, но помогла сборной выиграть бронзовые медали эстафеты.

Последний этап Кубка мира тогда проходил в Квебеке. На 22 марта был запланирован спринт 1,6 км, в котором Юлия вполне могла побороться за медаль. Пробиться в финал россиянке в итоге не удалось - но по весьма неожиданной причине. Белорукову дисквалифицировали… за неспортивное поведение.

Необычный инцидент произошёл во время четвертьфинального забега. В какой-то момент Белорукова нагнала свою соперницу из Швеции - Фриду Карлссон, вступив с ней в борьбу. Юлия попыталась обогнать конкурентку, но та преградила ей путь, встав на лыжню россиянки. Тогда наша спортсменка стала действовать более решительно, сместившись вправо и попытавшись обогнать шведку.

FIS

Карлссон, однако, уступать противнице не хотела - и пустила в ход грязные приёмчики. На видеоповторе было чётко видно, как Фрида дважды отмахнулась от россиянки палкой, задев её лицо, чем моментально вывела Юлию из себя. В порыве гнева Белорукова решила, по-видимому, отомстить шведке, ударив её палкой… по спине.

«НАДО СЛЕДИТЬ ЗА ПАЛКАМИ»

Поступок россиянки вызвал на турнире настоящий скандал. Судейский комитет выписал Юлии дисквалификацию, запретив дальнейшее участие в спринте: по итогам четвертьфинала она финишировала шестой. В западных и отечественных СМИ редкий для лыжных гонок эпизод тут же начали горячо обсуждать. Журналистам хотелось в первую очередь услышать мнение самой Белоруковой, однако она комментировать инцидент отказалась. Зато Карлссон оказалась весьма словоохотлива:

- Даже не знаю, что случилось. Я почувствовала, что получила быстрый удар палкой. Моя реакция? Я сосредоточилась на своём выступлении. Я не разозлилась, ведь её поступки зависят от неё самой. Не думаю, что я повела себя неправильно. Я просто шла так, как могла. Меня никогда не били палкой умышленно. Это было что-то новое, - сказала Фрида.

Российская сторона, правда, такую интерпретацию событий попыталась оспорить. Сборная немедленно подала апелляцию на дисквалификацию Белоруковой, хотя некоторые эксперты утверждали, что та ещё легко отделалась - норвежский эксперт Петтер Скинстад, например, ожидал за «брутальный удар» более жёсткое наказание. Так или иначе, изначальное решение в итоге осталось в силе.

- Юля хотела пойти на обгон, но Фрида перекрыла ей путь и два раза зацепила палкой лицо. Поэтому Юля и разозлилась. Конечно, это нехорошо, но я её могу понять. Фрида тоже поступила неправильно. Надо следить за своими палками, - резюмировал историю тренер сборной Маркус Крамер.

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