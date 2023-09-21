Русского теннисиста внезапно выгнали с престижного кубка. Он в кровь разбил глаз судье

Действующим обладателем Кубка Дэвиса, как известно, является Канада. В 2022 году сборная впервые завоевала главный международный трофей впервые в истории, а одним из главных героев турнира стал Денис Шаповалов.

Для канадского теннисиста русского происхождения эта победа стала по-настоящему знаковой, и не только из-за престижности титула. Дело в том, что именно на этом соревновании игрок в своё время попал в главный скандал в карьере.

Однажды Дениса выгнали с кубка за удар точно в глаз судье.

Молодая надежда страны

В 2017 году Канада вовсе не входила в число главных фаворитов Кубка Дэвиса. Милош Раонич, сильнейший игрок сборной на тот момент, вынужден был пропустить турнир подряд из-за проблем со здоровьем, так что ожидания от команды были даже ниже обычного. В прошлом сезоне, оказавшись в аналогичной ситуации, канадцы покинули соревнования уже после первого круга: катком по соперникам проехались французы (5:0).

Защищать красно-белые цвета на этот раз должен был, среди прочих, 17-летний Шаповалов. Денис тогда подавал большие надежды: в предыдущем сезоне он одержал победу на юниорском «Уимблдоне», а на домашнем Rogers Cup неожиданно разгромил Ника Кирьоса, на тот момент 19-ю ракетку мира. Всего за год молодой игрок, ранее не входивший даже в тысячу мирового рейтинга, ворвался в топ-300 - и имел хорошие шансы подняться гораздо выше.

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В первом круге очередного Кубка Дэвиса в соперники Канаде досталась Великобритания - оппонент мощный, но в целом посильный. Первым в рамках межнационального противостояния выпало играть как раз Шаповалову, который без шансов уступил первой ракетке Англии Даниэлю Эвансу (0:3). Поправить турнирное положение удалось Вашеку Поспишилу: проиграв в парном матче, он одержал победу в обоих индивидуальных поединках со своим в участием.

Решить судьбу дуэли предстояло как раз Шаповалову. 6 февраля при общем счёте 2:2 русско-канадский теннисист должен был играть против Кайла Эдмунда, входившего тогда в мировой топ-50. Предпочтение эксперты, разумеется, отдавали британцу, однако предсказать удивительную развязку матча едва ли могли даже ясновидящие.

«Невероятный стыд»

Игра складывалась для юного спортсмена не лучшим образом. Преимущество британца было заметно с самого начала: первые два сета Эдмунд взял со счётом 6:3 и 6:4, соответственно, не позволив сопернику сделать ни единого брейка. Третья партия проходила в том же духе: Денис не мог оказать Кайлу практически никакого сопротивления… и почти что закипал от злости.

Молодой теннисист взорвался после того, как его оппонент сделал брейк в третьем гейме. Разочарованный своей неудачей, Шаповалов в приступе злости подбросил мяч и мощно ударил по нему. Бил спортсмен не глядя, и никакого злого умысла в его действиях не было, однако жертве его срыва от этого было не легче. Снаряд угодил точно в глаз судье матча: мужчина получил рассечение и отёк, из-за чего ему понадобилась госпитализация.

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Поступок канадца без последствий не остался. Несмотря на то, что Шаповалов поспешил принести эмпайру извинения, тот тут же прервал матч и объявил о дисквалификации горе-стрелка. Мстительность была здесь ни при чём: специалист действовал строго в рамках регламента. Впоследствии Дениса также оштрафовали на семь тысяч долларов, однако куда обиднее для него было подобное поражение, которое, к тому же, стоило его сборной путёвки в четвертьфинал.

- Это неприемлемое поведение. Я чувствую невероятный стыд. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подставил свою команду и страну. Я могу обещать, что это последний раз, когда я сделал что-нибудь подобное, - оправдывался Шаповалов.

Позже теннисист извинился перед арбитром уже официально, но исправить, конечно, ничего уже было нельзя. После игры посочувствовали Шаповалову даже соперники, включая капитана сборной Великобритании: Леон Смит посетовал на то, какой «суровый урок» преподала «юному парню» судьба. Этот опыт действительно многому научил канадца: победить на турнире спустя пять лет ему помогло в том числе хладнокровие.

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