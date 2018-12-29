Клэбо начал «Тур де Ски» с победы. Ничего, мы подождем финальной «гонки в небо»

Лыжный спорт 29 декабря 2018 19:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Стартовала главная лыжная многодневка сезона «Тур де Ски». В коньковом спринте наши остались без медалей: Юлия Белорукова – 4-я, Александр Большунов – 6-й.

С Новым годом? Ха-ха, какой там новый год?! С Новым «Туром» вас, мои дорогие!

Уникальное лыжное действо, придуманное 12 лет назад по аналогии с велосипедными многодневными супергонками, уже привычно вступает в свои рождественские права. И пусть сегодня, в стартовом спринте российская команда не отметилась на пьедестале, уверяю: дальше будет намного интереснее.

Взять хотя бы женскую половину «Тур де Ски», где рассчитывать нам вроде как было особо и не на что. Однако из шести гонщиц, стоящих выше Натальи Непрявой в общем зачете Кубка мира-2018/19, три (норвежка Йохауг и шведки Калла и Андерссон) этот «Тур» не бегут (берегут силы для чемпионата мира), а сегодняшняя победительница Стина Нильссон уже заявила, что не доедет серию до конца, ограничившись четырьмя гонками из семи. Остаются Ингвильд Остберг из Норвегии, сегодня вылетевшая в 1/4, и финка Криста Пармакоски, дошедшая, как и Непряева, до 1/2. И не имевшая, в отличие от россиянки, никаких шансов на финал. Непряевой же не хватило всего полсекунды.

А Юлии Белоруковой – наоборот, хватило. Она, как и Нильссон – спринтерша, на общую победу в многоборном «Туре» не претендует. Однако в Тоблахе, в своем непрофильном коньковом стиле выступила прекрасно. Да, в финале сил хватило только на половину дистанции, но вообще-то от Белоруковой и финала мало кто ждал. Между прочим, в 1/2 она выбила на финише олимпийскую чемпионку Майкен Фаллу, выиграв у той одну сотую! И в спринтерском зачете КМ поднялась на второе место, сразу за Нильссон.

У мужчин сюжет еще круче: юный обладатель последнего Кубка мира и трех золотых медалей олимпийского Пхенчхана-2018 Йоханнес Клэбо впервые в жизни дохрабрился до «Тур де Ски». Где его ждут не столько Дарио Колонья с Мартином Сундбю, выигравшие шесть из девяти последних туров, но не прошедшие сегодня квалификацию, сколько… Ну, кто? Да конечно наши!

Сергей Устюгов, тоже имеющий в своей коллекции победу на «Туре» двухлетней давности и едва вернувшийся на трассу после перелома руки, угодил в одну компанию с Клэбо уже в четвертьфинале. Долго лидировал, но в начале последней прямой потерял равновесие и – до свидания. Как и Глеб Ретивых, сломавший палку в своем забеге на той же стадии.

Большунов остался один. Он шел навстречу Клэбо с нижней, заведомо проигрышной половины «сетки» (нет времени восстановить силы перед следующей стадией) и, хоть и не испытал там внятных проблем, и даже мощно стартовал в финале, но на середине дистанции явно «сдулся». Просто доехал до финиша последним – и все.

Отлично понимаю почему. Во-первых, Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира (Клэбо поднялся там с шестого места на третье). А во-вторых, «Тур де Ски» в декабрьских спринтах не выигрывают. Его выигрывают в январе, на Альп ди Чермис. На страшной, уходящей прямо в небо финальной горе, где лыжники часами плетутся со скоростью пешеходов. Задыхаясь и проглатывая собственные слюни-языки.

Устюгов два года назад был там чемпионом. Большунов свою первую пробу-2018 завершил шестым. А Клэбо видел эту страшную гору только по телевизору. Недавно честно признался в интервью: да, это смотрелось сурово.

Да, детка! Это очень сурово! Вот и посмотрим: доживешь ли ты до той самой горы – и с какого именно ее склона тебя шестого января вывезут.

Лыжи

Кубок мира. 5-й этап. Тур де Ски

Тоблах (Италия)

Спринт 1,3 км. Свободный стиль

Мужчины. Финал

1.Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.17,99

2.Ришар Жюв (Франция) – 0,34

3.Люка Шаннава (Франция) – 0,39

…6. Александр Большунов (Россия) – 3,17

Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба – Россия) выбыли в 1/4 финала. Денис Спицов, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Бессмертных, Андрей Собакарев (все – Россия) не прошли квалификацию.

Общий зачет Кубка мира

1.Александр Большунов (Россия) – 401

2.Эмиль Иверсен (Норвегия) – 365

3.Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 330

Женщины. Финал

1.Стина Нильссон (Швеция) – 2.36,10

2.Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 3,00

3.Джессика Диггинс (США) – 3,07

4.Юлия Белорукова (Россия) – 3,16

Наталья Непряева (Россия) выбыла в 1/2 финала. Анастасия Седова, Мария Истомина, Лидия Дуркина, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Елена Соболева (все – Россия) не прошли квалификацию.

Общий зачет Кубка мира

1.Тереза Йохауг (Норвегия) – 600

2.Ингвильд Остберг (Норвегия) – 466

3.Криста Пармакоски (Финляндия) – 427

…7.Наталья Непряева (Россия) – 332

8.Юлия Белорукова (Россия) - 311

Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»

Тоблах (Италия)

30 декабря, воскресенье

14.30 (время московское). Индивидуальная гонка 10 км. Женщины. Свободный стиль.

16.30. Индивидуальная гонка 15 км. Мужчины. Свободный стиль.

Валь-Мюстар (Швейцария)

1 января, вторник

13.45. Спринт. Мужчины, женщины. Свободный стиль.

Оберстдорф (Германия)

2 января, среда

13.45. Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль.

15.45. Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль.

3 января, четверг

15.00. Гонка преследования 15 км. Мужчины. Свободный стиль.

17.00. Гонка преследования 10 км. Женщины. Свободный стиль.

Валь-ди-Фиемме (Италия)

5 января, суббота

16.00. Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль.

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль.

6 января, воскресенье

15.00. Гонка преследования 9 км. Женщины. Свободный стиль.

16.45. Гонка преследования 9 км. Мужчины. Свободный стиль.