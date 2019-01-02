«Тур де Ски»? «Тур а-ля рюс»! Устюгов – на равных с Клэбо, Непряева – с Эстберг

Лыжный спорт 02 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В самом разгаре главная многодневка лыжного сезона – «Тур де Ски». Россияне сегодня взяли три медали и впервые всерьез претендуют на победу в обоих зачетах «Тура».

Те российские болельщики, что упустили нить событий на «Тур де Ски» в предновогодней суете, проснувшись 1 января и заглянув в спортивные новости должны были испытать неслабое потрясение. Думаю, не обошлось без стука падающих челюстей, щипаний себя за мягкие места и недоуменных вопросов типа «а что мы вчера такое галлюциногенное пили?»

Удивляться и правда было от чего: впервые в истории во главе обоих зачетов «Тура» стояли наши лыжники. Да-да, и женского тоже! Наталья Непряева, выиграв на финише индивидуальной гонки в Тоблахе три десятые у именитой норвежки Ингвильд Эстберг, не только одержала первую кубковую победу в карьере, но и оторвалась от всех в общей классификации многодневки более, чем на 20 секунд!

У мужчин разрывы были поменьше, зато там Россия оккупировала не одно первое место, а сразу два. Лидировал Александр Большунов, накануне своего 22-летия (он родился 31 декабря) взявший бронзу в коньковой «разделке», а в шести секундах следом шел победитель этой гонки – Сергей Устюгов. Только-только вернувшийся на трассу после перелома руки.

Правда, Йоханнес Клэбо (куда ж без него?) тоже был тут как тут. В десяти секундах от Большунова. А 1 января норвежец вновь выиграл спринт и вновь выскочил поперед двух наших. Швейцарские организаторы в Валь-Мюстаре наворотили на трассе кучу всяких виражей и бугров, словно для заездов ски-кросса по фристайлу, и «рулить» по этим кочкам да спускам юркому Клэбо было явно полегче, чем гренадерам из России. Хотя Устюгов на пьедестал третьим все-таки заскочил, на одну сотую опередив в финишном створе француза Жюва.

КЛЭБО ПОКА ДЕРЖИТСЯ, НО МОЖЕТ СНЯТЬСЯ

Перед Оберстдорфом расклад по зачету «Тура» был такой: Устюгов – в 12 секундах от Клэбо, Большунов – в 13 от Устюгова. А привычные герои многодневок Колонья и Сундбю уже схлопотали по две минуты с гаком. Вот и выходило, что Клэбо теперь вроде как предстоит в одиночку отбиваться от пары здоровенных русских медведей. При том, что спринта в расписании больше нет, зато есть последняя, страшная гонка на Альп-де-Чермис, которую юный норвежец еще не пробовал. Это вам не какой-нибудь валь-мюстаровский бугорок, а целая горища. На такую вприпрыжку не забежишь.

Немудрено, что сразу пошли разговоры: мол, дедушка и заодно личный тренер Клэбо подумывает снять рыжего внука с «Тура» после сегодняшнего масс-старта. Ну, и разумеется, скандинавские лыжники с журналистами завели любимую шарманку про русский допинг. Вспомнили, как Устюгова не допустили в Пхенчхан (хотя почему – до сих пор никто не понимает), вспомнили о прежних грехах питомцев тренера Юрия Бородавко… Ничего нового, ничего конкретного – так, общий треп.

А что им еще, собственно, оставалось?..

Да бежать! Что-что, а это норвежцы умеют весьма неплохо. В первой половине гонки они иногда лидировали всемером-ввосьмером, полностью контролируя все происходящее. Несмотря на обильный и, соответственно, тормозящий всех снег. А что же наши?

Ну, с коллективной работой у России сегодня было похуже. То есть, второй эшелон (Белов, Ларьков, Вылегжанин) поднимался хорошо, а вот лидеры за ним не всегда терпели. Может, сами что-то просчитывали. Устюгов пошуровал наверху в начале, потом надолго ушел в тень, а под конец выскочил обратно – и опять схватил бронзу. Что ж, грамотно.

С Большуновым сложнее: после сравнительно тихого старта он вроде бы начал демонстрировать ожидаемую мощь, то и дело выходя вперед (Клэбо ж сказал: когда этот парень оденет классические лыжи, всем нам останется только стиснуть зубы), но потом вдруг сдулся: только 32-е место. Что-то со смазкой или силенки кончаются?

Клэбо же постоянно держался в «головке» или рядом. Особо не взбрыкивал, однако его девятая позиция – вполне успешная, это нельзя не признать. А в победители сегодня выскочил Эмиль Иверсен – гонщик не только сильный, но, что важнее при такой программе «Тура», универсальный. И вдобавок весьма высоко стоящий в зачете «Тура». Та что теперь тут получается не «двое на одного», а «двое на двое». Или даже «на одного», но уже не в нашу пользу. Хотя фаворит этой многодневки – думаю, по-прежнему из России. Просто это, похоже, уже не Большунов. 15 секунд до Клэбо коньком Устюгову – это раз плюнуть. А вот позволят ли они потом (точнее, не они, а он, наш – норвежец-то, конечно будет «за») догнать себя еще Иверсену – вопрос большой.

Хотя, пардон, что это я? А Клэбо завтра вообще на старт-то выйдет?

ВОТ ЭТО КОМАНДА!

Зато Непряева сегодня опять чуть не выиграла! Лишь ей одной удалось продержаться до конца вместе с Эстберг, и на финише их опять разделили десятые. Только не три, а одна, – и на сей раз, увы, не в нашу пользу. С учетом всяких бонификаций теперь в зачете «Тура» их разделяют 24 секунды. Но зато рядом больше вообще никого нет – да не обидится на меня идущая третьей Юлия Белорукова, чье отставание от норвежки уже превышает минуту. Все-таки Белорукова – прежде всего спринтер, по крайней мере пока. И в плане будущих итогов этой многодневки я, помимо Непряевой, скорее обратил бы ваше внимание на Анастасию Седову.

Она сегодня шла здорово, уверенно пришла третьей, и в «Туре» поднялась на шестое место. До Белоруковой – всего полминуты. При том, что Седова как раз славится умением ходить в гору: в прошлом году на Альп-де-Чермис она была седьмой. В общем, здесь тоже возможен сюжет «Россия – Норвегия, двое на одного». Пусть еще надо непременно побаиваться финку Пармакоски. Да и шансов на общую победу над нашими у Эстберг явно побольше, чем у Клэбо. Все решат завтрашнее преследование – и, конечно, последняя гора в воскресенье.

В первой тройке женского «Тура» наши лыжницы не финишировали еще никогда. А сейчас сразу три – в шестерке! Не считая мужчин, которые вон как распоясались. Ничего себе команда… Прям не «Тур де Ски», а какой-то «Тур а-ля рюс».

Оберстдорф (Германия). Лыжи. Кубок мира. 7-й этап. Тур де Ски

Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 45.30,3

2. Франческо де Фабиани (Италия) – отставание 0,9

3. Сергей Устюгов (Россия) – 2,0

4. Шюр Рете (Норвегия) – 2,1

5. Калле Хальфварссон (Швеция) – 3,2

6. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,6

7. Евгений Белов (Россия) – 4,4

8. Андрей Ларьков (Россия) – 5,5

9. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 5,6

10. Максим Вылегжанин (Россия) – 6,8

…19. Андрей Мельниченко (Россия) – 13,4

…23. Дарио Колонья (Швейцария) – 16,5

…27. Александр Бессмертных (Россия) – 17,5

…32. Александр Большунов (Россия) – 19,1

…39. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 21,4

…41. Денис Спицов (Россия) – 21,6

Зачет «Тур де Ски»

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:20.08,0

2. Сергей Устюгов (Россия) – 15,4

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 31,0

4. Александр Большунов (Россия) – 46,6

5. Синдре Скар (Норвегия) – 1.20,7

…11. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.09,8

…16. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.28,6

17. Евгений Белов (Россия) – 2.31,7

18. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.31,8

19. Денис Спицов (Россия) – 2.32,5

Общий зачет Кубка мира

1. Александр Большунов (Россия) – 476

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 466

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 430

Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль

1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 32.08,9

2. Наталья Непряева (Россия) – 0,1

3. Анастасия Седова (Россия) – 5,3

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 12,9

5. Криста Пармакоски (Финляндия) – 15,9

6. Юлия Белорукова (Россия) - 16,2

…8. Хейди Венг (Норвегия) – 23,6

…10. Стина Нильссон (Швеция) – 56,6

11. Джессика Диггинс (США) – 58,4

…18. Лидия Дуркина (Россия) – 1.15,5

Зачет «Тур де Ски»

1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 1:00.05,6

2. Наталья Непряева (Россия) – 24,1

3. Юлия Белорукова (Россия) – 1.10,9

4. Джессика Диггинс (США) – 1.26,3

5. Криста Пармакоски (Финляндия) – 1.29,7

6. Анастасия Седова (Россия) – 1.47,2

Общий зачет Кубка мира

1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 602

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 600

3. Криста Пармакоски (Финляндия) – 520

4. Стина Нильссон (Швеция) – 466

5. Наталья Непряева (Россия) – 443

…7. Юлия Белорукова (Россия) – 407

Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»

Оберстдорф (Германия)

3 января, четверг

15.05. Гонка преследования 15 км. Мужчины. Свободный стиль

17.15. Гонка преследования 10 км. Женщины. Свободный стиль

Валь-ди-Фиемме (Италия)

5 января, суббота

16.00. Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль

17.10. Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль

6 января, воскресенье

15.00. Гонка преследования 9 км. Женщины. Свободный стиль

16.45. Гонка преследования 9 км. Мужчины. Свободный стиль