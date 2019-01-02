«Тур де Ски»? «Тур а-ля рюс»! Устюгов – на равных с Клэбо, Непряева – с Эстберг

В самом разгаре главная многодневка лыжного сезона – «Тур де Ски». Россияне сегодня взяли три медали и впервые всерьез претендуют на победу в обоих зачетах «Тура».
Те российские болельщики, что упустили нить событий на «Тур де Ски» в предновогодней суете, проснувшись 1 января и заглянув в спортивные новости должны были испытать неслабое потрясение. Думаю, не обошлось без стука падающих челюстей, щипаний себя за мягкие места и недоуменных вопросов типа «а что мы вчера такое галлюциногенное пили?»
Удивляться и правда было от чего: впервые в истории во главе обоих зачетов «Тура» стояли наши лыжники. Да-да, и женского тоже! Наталья Непряева, выиграв на финише индивидуальной гонки в Тоблахе три десятые у именитой норвежки Ингвильд Эстберг, не только одержала первую кубковую победу в карьере, но и оторвалась от всех в общей классификации многодневки более, чем на 20 секунд!
У мужчин разрывы были поменьше, зато там Россия оккупировала не одно первое место, а сразу два. Лидировал Александр Большунов, накануне своего 22-летия (он родился 31 декабря) взявший бронзу в коньковой «разделке», а в шести секундах следом шел победитель этой гонки – Сергей Устюгов. Только-только вернувшийся на трассу после перелома руки.
Правда, Йоханнес Клэбо (куда ж без него?) тоже был тут как тут. В десяти секундах от Большунова. А 1 января норвежец вновь выиграл спринт и вновь выскочил поперед двух наших. Швейцарские организаторы в Валь-Мюстаре наворотили на трассе кучу всяких виражей и бугров, словно для заездов ски-кросса по фристайлу, и «рулить» по этим кочкам да спускам юркому Клэбо было явно полегче, чем гренадерам из России. Хотя Устюгов на пьедестал третьим все-таки заскочил, на одну сотую опередив в финишном створе француза Жюва.
Перед Оберстдорфом расклад по зачету «Тура» был такой: Устюгов – в 12 секундах от Клэбо, Большунов – в 13 от Устюгова. А привычные герои многодневок Колонья и Сундбю уже схлопотали по две минуты с гаком. Вот и выходило, что Клэбо теперь вроде как предстоит в одиночку отбиваться от пары здоровенных русских медведей. При том, что спринта в расписании больше нет, зато есть последняя, страшная гонка на Альп-де-Чермис, которую юный норвежец еще не пробовал. Это вам не какой-нибудь валь-мюстаровский бугорок, а целая горища. На такую вприпрыжку не забежишь.
Немудрено, что сразу пошли разговоры: мол, дедушка и заодно личный тренер Клэбо подумывает снять рыжего внука с «Тура» после сегодняшнего масс-старта. Ну, и разумеется, скандинавские лыжники с журналистами завели любимую шарманку про русский допинг. Вспомнили, как Устюгова не допустили в Пхенчхан (хотя почему – до сих пор никто не понимает), вспомнили о прежних грехах питомцев тренера Юрия Бородавко… Ничего нового, ничего конкретного – так, общий треп.
А что им еще, собственно, оставалось?..
Да бежать! Что-что, а это норвежцы умеют весьма неплохо. В первой половине гонки они иногда лидировали всемером-ввосьмером, полностью контролируя все происходящее. Несмотря на обильный и, соответственно, тормозящий всех снег. А что же наши?
Ну, с коллективной работой у России сегодня было похуже. То есть, второй эшелон (Белов, Ларьков, Вылегжанин) поднимался хорошо, а вот лидеры за ним не всегда терпели. Может, сами что-то просчитывали. Устюгов пошуровал наверху в начале, потом надолго ушел в тень, а под конец выскочил обратно – и опять схватил бронзу. Что ж, грамотно.
С Большуновым сложнее: после сравнительно тихого старта он вроде бы начал демонстрировать ожидаемую мощь, то и дело выходя вперед (Клэбо ж сказал: когда этот парень оденет классические лыжи, всем нам останется только стиснуть зубы), но потом вдруг сдулся: только 32-е место. Что-то со смазкой или силенки кончаются?
Клэбо же постоянно держался в «головке» или рядом. Особо не взбрыкивал, однако его девятая позиция – вполне успешная, это нельзя не признать. А в победители сегодня выскочил Эмиль Иверсен – гонщик не только сильный, но, что важнее при такой программе «Тура», универсальный. И вдобавок весьма высоко стоящий в зачете «Тура». Та что теперь тут получается не «двое на одного», а «двое на двое». Или даже «на одного», но уже не в нашу пользу. Хотя фаворит этой многодневки – думаю, по-прежнему из России. Просто это, похоже, уже не Большунов. 15 секунд до Клэбо коньком Устюгову – это раз плюнуть. А вот позволят ли они потом (точнее, не они, а он, наш – норвежец-то, конечно будет «за») догнать себя еще Иверсену – вопрос большой.
Хотя, пардон, что это я? А Клэбо завтра вообще на старт-то выйдет?
Зато Непряева сегодня опять чуть не выиграла! Лишь ей одной удалось продержаться до конца вместе с Эстберг, и на финише их опять разделили десятые. Только не три, а одна, – и на сей раз, увы, не в нашу пользу. С учетом всяких бонификаций теперь в зачете «Тура» их разделяют 24 секунды. Но зато рядом больше вообще никого нет – да не обидится на меня идущая третьей Юлия Белорукова, чье отставание от норвежки уже превышает минуту. Все-таки Белорукова – прежде всего спринтер, по крайней мере пока. И в плане будущих итогов этой многодневки я, помимо Непряевой, скорее обратил бы ваше внимание на Анастасию Седову.
Она сегодня шла здорово, уверенно пришла третьей, и в «Туре» поднялась на шестое место. До Белоруковой – всего полминуты. При том, что Седова как раз славится умением ходить в гору: в прошлом году на Альп-де-Чермис она была седьмой. В общем, здесь тоже возможен сюжет «Россия – Норвегия, двое на одного». Пусть еще надо непременно побаиваться финку Пармакоски. Да и шансов на общую победу над нашими у Эстберг явно побольше, чем у Клэбо. Все решат завтрашнее преследование – и, конечно, последняя гора в воскресенье.
В первой тройке женского «Тура» наши лыжницы не финишировали еще никогда. А сейчас сразу три – в шестерке! Не считая мужчин, которые вон как распоясались. Ничего себе команда… Прям не «Тур де Ски», а какой-то «Тур а-ля рюс».
Оберстдорф (Германия). Лыжи. Кубок мира. 7-й этап. Тур де Ски
Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 45.30,3
2. Франческо де Фабиани (Италия) – отставание 0,9
3. Сергей Устюгов (Россия) – 2,0
4. Шюр Рете (Норвегия) – 2,1
5. Калле Хальфварссон (Швеция) – 3,2
6. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,6
7. Евгений Белов (Россия) – 4,4
8. Андрей Ларьков (Россия) – 5,5
9. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 5,6
10. Максим Вылегжанин (Россия) – 6,8
…19. Андрей Мельниченко (Россия) – 13,4
…23. Дарио Колонья (Швейцария) – 16,5
…27. Александр Бессмертных (Россия) – 17,5
…32. Александр Большунов (Россия) – 19,1
…39. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 21,4
…41. Денис Спицов (Россия) – 21,6
Зачет «Тур де Ски»
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:20.08,0
2. Сергей Устюгов (Россия) – 15,4
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 31,0
4. Александр Большунов (Россия) – 46,6
5. Синдре Скар (Норвегия) – 1.20,7
…11. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.09,8
…16. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.28,6
17. Евгений Белов (Россия) – 2.31,7
18. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.31,8
19. Денис Спицов (Россия) – 2.32,5
Общий зачет Кубка мира
1. Александр Большунов (Россия) – 476
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 466
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 430
Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль
1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 32.08,9
2. Наталья Непряева (Россия) – 0,1
3. Анастасия Седова (Россия) – 5,3
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 12,9
5. Криста Пармакоски (Финляндия) – 15,9
6. Юлия Белорукова (Россия) - 16,2
…8. Хейди Венг (Норвегия) – 23,6
…10. Стина Нильссон (Швеция) – 56,6
11. Джессика Диггинс (США) – 58,4
…18. Лидия Дуркина (Россия) – 1.15,5
Зачет «Тур де Ски»
1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 1:00.05,6
2. Наталья Непряева (Россия) – 24,1
3. Юлия Белорукова (Россия) – 1.10,9
4. Джессика Диггинс (США) – 1.26,3
5. Криста Пармакоски (Финляндия) – 1.29,7
6. Анастасия Седова (Россия) – 1.47,2
Общий зачет Кубка мира
1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 602
2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 600
3. Криста Пармакоски (Финляндия) – 520
4. Стина Нильссон (Швеция) – 466
5. Наталья Непряева (Россия) – 443
…7. Юлия Белорукова (Россия) – 407
Оберстдорф (Германия)
3 января, четверг
15.05. Гонка преследования 15 км. Мужчины. Свободный стиль
17.15. Гонка преследования 10 км. Женщины. Свободный стиль
Валь-ди-Фиемме (Италия)
5 января, суббота
16.00. Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль
17.10. Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль
6 января, воскресенье
15.00. Гонка преследования 9 км. Женщины. Свободный стиль
16.45. Гонка преследования 9 км. Мужчины. Свободный стиль