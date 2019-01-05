Три медали мы взяли, а вот «Тур», пожалуй, проиграли. Еще до финальной горы

В предпоследних гонках «Тур де Ски» у России - серебро и две бронзы. Но наши отставания в общем зачете многодневки от норвежских лидеров стали критическими.
Караван «Тура», стартовавший в Тоблахе еще в прошлом году, вернулся в Италию поредевшим чуть ли не втрое (у мужчин борьбу продолжают 45 человек из 105, у женщин – 30 из 75), и стал усталым лагерем в Валь-ди-Фиемме, у склонов Альп де Чермис, где определятся чемпионы. Финальная «гонка в небо», которая, как всегда, решит все, назначена на воскресенье.
А в субботу «оставшимся в живых» предстояли последние прикидочные маневры у подножия страшной горы. Масс-старт есть масс-старт, в этой куче-толпе много вроде бы не отыграешь. Недаром тренер нашей команды Маркус Крамер накануне не стеснялся говорить о командной тактике. Ведь «Тур»-2019 уже фактически свелся к двум дуэлям «Россия против Норвегии» - все остальные отстали минимум на минуту…
Увы, и тактика не сработала, и разрывы сильно выросли – причем не в нашу пользу.
УСТЮГОВ: БЫЛО ПЯТЬ СЕКУНД, СТАЛО – 1.20
Перед масс-стартом Сергей Устюгов отставал в зачете «Тура» от Йоханнеса Клэбо на какие-то пять секунд. И на первый промежуточный финиш с бонификациями они сегодня пришли вместе. Другая наша звезда Александр Большунов честно пытался затереть норвежца, но тот – вот ведь редиска! - затираться не захотел. Опять оббежал всех вприпрыжку мимо всякой лыжни на подъеме перед отсечкой и достиг ее первым. Как и вторую, а потом и финишную. Хотя в конце наших в группе лидеров было аж четверо – не помогло все равно. До разборок с Клэбо на последней прямой дожил (и проиграл) только хозяин трассы Франческо де Фабиани. А Россия вчетвером подряд прикатила следом - и Устюгова в этой группе не было. Он доехал только через сорок секунд. И его отставание от Клэбо превратились в минуту двадцать, то есть, в о-го-го.
Большунов теперь тоже недалеко. Но от Устюгова – 1.43. Боюсь, при такой пропасти даже Клэбо, с его нелюбовью к «гонкам в одиночестве», вряд ли станет ждать наших так, как ждал 15-секундного Устюгова в начале позавчерашней гонки преследования. А уж как у кого пойдет на последних «километрах в небо» - это никто не знает. Клэбо, конечно, дебютант, но сегодня он выглядел посвежее, чем наши. Неприятно это признавать – но куда ж от очевидного денешься? В общем, усредненный прогноз – второе и третье места. Выше - вряд ли.
НЕПРЯЕВА ТОЖЕ «ПОЙМАЛА МИНУТУ»
В женской гонке матерая Ингвильд Эстберг возглавила пелотон с самого старта и за десять километров не уступила лидерства никому. Взяла промежуточный финиш, а сразу после него оторвалась на десять секунд от нашего трио Непряева-Седова-Белорукова с примкнувшей к ним финкой Пармакоски. Ответной погони не получилось, хотя и увеличить разрыв Эстберг тоже не смогла. После чего «наша вторая» Непряева выиграла схватку за серебро у Анастасии Седовой в финишном створе. Но ее 35 секунд отставания тоже превратились почти в минуту – 53,4. Это много даже для Альп де Чермис, причем Эстберг, в отличие от Клэбо, ждать точно никого не будет. Разве что сама в какой-то момент встанет-умрет.
Впрочем, и серебро женского «Тура» станет для России рекордом всех времен. Плюс сразу три наших лыжницы в первой пятерке, а возможно и две - на итоговом пьедестале. В воскресенье Юлия Белорукова уйдет на дистанцию через 14 секунд после Кристы Пармакоски, Седова – еще через 36. Многовато, конечно, но… На Альп де Чермис, знаете ли, всякое бывает.
Завтра женская гонка преследования начнется в 15.00 по московскому времени. Мужская – в 16.45. Медалей опять будет много, а вот побед…
Лыжи
Кубок мира. 8-й этап. Тур де Ски
Валь-ди-Фиемме (Италия)
Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль
1.Йоханнес Клэбо (Новегия) – 40.52,6
2.Франческо де Фабиани (Италия) – отставание 0,6
3.Александр Большунов (Россия) - +2,6
4.Андрей Ларьков (Россия) - +3,4
5.Максим Вылегжанин (Россия) - +4,6
6.Андрей Собакарев (Россия) - +6,3
…8.Денис Спицов (Россия) - +27,1
…10. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) - +29,9
11.Андрей Мельниченко (Россия) - +31,6
…16.Сергей Устюгов (Россия) - +42,0
Зачет «Тур де Ски»
1.Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:35.08,1
2.Сергей Устюгов (Россия) - +1.20,4
3.Александр Большунов (Россия) - +1.43,8
4.Франческо де Фабиани (Италия) – 2.40,5
5.Симен Крюгер (Норвегия) – 3.06,8
…7.Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 3.27,0
…9.Андрей Мельниченко (Россия) - +3.27,8
10.Денис Спицов (Россия) - +3.28,9
…13.Андрей Ларьков (Россия) - +4.00,5
…16.Максим Вылегжанин (Россия) - +4.33,4
Общий зачет Кубка мира
1.Александр Большунов (Россия) – 562
2.Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 530
3.Эмиль Иверсен (Норвегия) – 466
Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль
1.Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 29.34,4
2.Наталья Непряева (Россия) – +10,0
3.Анастасия Седова (Россия) - +10,8
4.Криста Пармакоски (Финляндия) - +12,5
5.Юлия Белорукова (Россия) - +39,7
6.Хейди Венг (Норвегия) - +1.10,0
7.Джессика Диггинс (США) - +1.19,3
…17 Лидия Дуркина (Россия) - +2.00,4
Зачет «Тур де Ски»
1.Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 1:55.16,2
2.Наталья Непряева (Россия) - +53,4
3.Криста Пармакоски (Финляндия) - +2.13,1
4.Юлия Белорукова (Россия) - +2.27,4
5.Анастасия Седова (Россия) - +3.03,6
6.Джессика Диггинс (США) – +3.07,9
7.Хейди Венг (Норвегия) - +4.50,7
…12.Лидия Дуркина (Россия) - +7.52,4
Общий зачет Кубка мира
1.Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 702
2.Тереза Йохауг (Норвегия) – 600
3.Криста Пармакоски (Финляндия) – 597
4.Наталья Непряева (Россия) – 535
5.Юлия Белорукова (Россия) - 484