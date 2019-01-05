Три медали мы взяли, а вот «Тур», пожалуй, проиграли. Еще до финальной горы

Лыжный спорт 05 января 2019 19:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В предпоследних гонках «Тур де Ски» у России - серебро и две бронзы. Но наши отставания в общем зачете многодневки от норвежских лидеров стали критическими.

Караван «Тура», стартовавший в Тоблахе еще в прошлом году, вернулся в Италию поредевшим чуть ли не втрое (у мужчин борьбу продолжают 45 человек из 105, у женщин – 30 из 75), и стал усталым лагерем в Валь-ди-Фиемме, у склонов Альп де Чермис, где определятся чемпионы. Финальная «гонка в небо», которая, как всегда, решит все, назначена на воскресенье.

А в субботу «оставшимся в живых» предстояли последние прикидочные маневры у подножия страшной горы. Масс-старт есть масс-старт, в этой куче-толпе много вроде бы не отыграешь. Недаром тренер нашей команды Маркус Крамер накануне не стеснялся говорить о командной тактике. Ведь «Тур»-2019 уже фактически свелся к двум дуэлям «Россия против Норвегии» - все остальные отстали минимум на минуту…

Увы, и тактика не сработала, и разрывы сильно выросли – причем не в нашу пользу.

УСТЮГОВ: БЫЛО ПЯТЬ СЕКУНД, СТАЛО – 1.20

Перед масс-стартом Сергей Устюгов отставал в зачете «Тура» от Йоханнеса Клэбо на какие-то пять секунд. И на первый промежуточный финиш с бонификациями они сегодня пришли вместе. Другая наша звезда Александр Большунов честно пытался затереть норвежца, но тот – вот ведь редиска! - затираться не захотел. Опять оббежал всех вприпрыжку мимо всякой лыжни на подъеме перед отсечкой и достиг ее первым. Как и вторую, а потом и финишную. Хотя в конце наших в группе лидеров было аж четверо – не помогло все равно. До разборок с Клэбо на последней прямой дожил (и проиграл) только хозяин трассы Франческо де Фабиани. А Россия вчетвером подряд прикатила следом - и Устюгова в этой группе не было. Он доехал только через сорок секунд. И его отставание от Клэбо превратились в минуту двадцать, то есть, в о-го-го.

Большунов теперь тоже недалеко. Но от Устюгова – 1.43. Боюсь, при такой пропасти даже Клэбо, с его нелюбовью к «гонкам в одиночестве», вряд ли станет ждать наших так, как ждал 15-секундного Устюгова в начале позавчерашней гонки преследования. А уж как у кого пойдет на последних «километрах в небо» - это никто не знает. Клэбо, конечно, дебютант, но сегодня он выглядел посвежее, чем наши. Неприятно это признавать – но куда ж от очевидного денешься? В общем, усредненный прогноз – второе и третье места. Выше - вряд ли.

НЕПРЯЕВА ТОЖЕ «ПОЙМАЛА МИНУТУ»

В женской гонке матерая Ингвильд Эстберг возглавила пелотон с самого старта и за десять километров не уступила лидерства никому. Взяла промежуточный финиш, а сразу после него оторвалась на десять секунд от нашего трио Непряева-Седова-Белорукова с примкнувшей к ним финкой Пармакоски. Ответной погони не получилось, хотя и увеличить разрыв Эстберг тоже не смогла. После чего «наша вторая» Непряева выиграла схватку за серебро у Анастасии Седовой в финишном створе. Но ее 35 секунд отставания тоже превратились почти в минуту – 53,4. Это много даже для Альп де Чермис, причем Эстберг, в отличие от Клэбо, ждать точно никого не будет. Разве что сама в какой-то момент встанет-умрет.

Впрочем, и серебро женского «Тура» станет для России рекордом всех времен. Плюс сразу три наших лыжницы в первой пятерке, а возможно и две - на итоговом пьедестале. В воскресенье Юлия Белорукова уйдет на дистанцию через 14 секунд после Кристы Пармакоски, Седова – еще через 36. Многовато, конечно, но… На Альп де Чермис, знаете ли, всякое бывает.

Завтра женская гонка преследования начнется в 15.00 по московскому времени. Мужская – в 16.45. Медалей опять будет много, а вот побед…

Лыжи

Кубок мира. 8-й этап. Тур де Ски

Валь-ди-Фиемме (Италия)

Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль

1.Йоханнес Клэбо (Новегия) – 40.52,6

2.Франческо де Фабиани (Италия) – отставание 0,6

3.Александр Большунов (Россия) - +2,6

4.Андрей Ларьков (Россия) - +3,4

5.Максим Вылегжанин (Россия) - +4,6

6.Андрей Собакарев (Россия) - +6,3

…8.Денис Спицов (Россия) - +27,1

…10. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) - +29,9

11.Андрей Мельниченко (Россия) - +31,6

…16.Сергей Устюгов (Россия) - +42,0

Зачет «Тур де Ски»

1.Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:35.08,1

2.Сергей Устюгов (Россия) - +1.20,4

3.Александр Большунов (Россия) - +1.43,8

4.Франческо де Фабиани (Италия) – 2.40,5

5.Симен Крюгер (Норвегия) – 3.06,8

…7.Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 3.27,0

…9.Андрей Мельниченко (Россия) - +3.27,8

10.Денис Спицов (Россия) - +3.28,9

…13.Андрей Ларьков (Россия) - +4.00,5

…16.Максим Вылегжанин (Россия) - +4.33,4

Общий зачет Кубка мира

1.Александр Большунов (Россия) – 562

2.Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 530

3.Эмиль Иверсен (Норвегия) – 466

Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль

1.Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 29.34,4

2.Наталья Непряева (Россия) – +10,0

3.Анастасия Седова (Россия) - +10,8

4.Криста Пармакоски (Финляндия) - +12,5

5.Юлия Белорукова (Россия) - +39,7

6.Хейди Венг (Норвегия) - +1.10,0

7.Джессика Диггинс (США) - +1.19,3

…17 Лидия Дуркина (Россия) - +2.00,4

Зачет «Тур де Ски»

1.Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 1:55.16,2

2.Наталья Непряева (Россия) - +53,4

3.Криста Пармакоски (Финляндия) - +2.13,1

4.Юлия Белорукова (Россия) - +2.27,4

5.Анастасия Седова (Россия) - +3.03,6

6.Джессика Диггинс (США) – +3.07,9

7.Хейди Венг (Норвегия) - +4.50,7

…12.Лидия Дуркина (Россия) - +7.52,4

Общий зачет Кубка мира

1.Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 702

2.Тереза Йохауг (Норвегия) – 600

3.Криста Пармакоски (Финляндия) – 597

4.Наталья Непряева (Россия) – 535

5.Юлия Белорукова (Россия) - 484