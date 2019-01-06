Устюгов Клэбо догонял-догонял, да не догнал. «Тур» №13 – серебряный для России

Лыжный спорт 06 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Италии финишировала многодневка «Тур де Ски». Наши Сергей Устюгов и Наталья Непряева финишировали вторыми – после норвежцев.

Нет, не с таким настроением наши рассчитывали штурмовать в воскресенье Альп де Чермис. Еще накануне, за сутки до финального подъема российские отставания от норвежских лидеров «Тура» были совсем другими: у Натальи Непряевой – полминуты, у Сергея Устюгова – какие-то пять секунд. Но груз усталости (7 гонок за 9 дней – не шутки) придавил лыжников в красных комбинезонах в самый неприятный, неподходящий, самый обескураживающий момент – в субботних масс-стартах.

Непряева еще поцеплялась за Ингвильд Эстберг, хотя позже признала: не привези ее за собой на финиш Анастасия Седова, никаких двух медалей там бы, скорее всего, не было. У мужчин же с командной работой и вовсе вышел конфуз. Норвежцы после гонки открыто высмеивали нашу горе-тактику и благодарили соперников за роскошный подарок. Ханс Холунд даже ляпнул, что русские были «тупые, как пробка», хотя потом рассыпался в извинениях и божился, что скандинавские журналисты исказили его слова.

«Пробка» - это, конечно, перебор, однако с фактами не поспоришь: наши, которых в пелотоне было восемь человек, ни Йоханнеса Клэбо хоть на одном из призовых финишей не сдержали, ни полуживого под конец Устюгова к норвежцу не подтащили. И пять секунд превратились в минуту двадцать. Поди теперь, догони…

Конечно, на Альп де Чермис отыгрывали и поболе. Эта уникальная гонка завершается крутейшим (до 28 градусов уклона!) трехкилометровым подъемом, в который невозможно ни ехать, ни бежать, ни даже идти. Только карабкаться, как альпинисты, но без их клиньев-ледорубов-веревок. Две узеньких лыжи, две тоненьких палки - вот и все снаряжение. Как хочешь, так на эту стену и лезь. Минут по 20 на нее порой уходит, а то и больше.

Клэбо на жуткой итальянской горе прежде никогда не бывал. И езда в одиночку - не его конек даже на равнине. Но уж слишком накануне бросалась в глаза разница между состоянием наших (Устюгов после финиша долго лежал на снегу, не в силах отдышаться) и норвежца. Пять гонок, рыжий черт, выиграл, все русские атаки отбил и как назло – свеж, словно огурец. Ничего его не берет!

Или все-таки берет?..

УСТЮГОВ ПРОИГРАЛ ВЧЕРА. КЛЭБО – АПЛОДИСМЕНТЫ

На «разминочных» первых двух третях дистанции Устюгов даже немного еще подотстал. Но как только трасса повернула в небо, разница между ним и Клэбо стала стремительно сокращаться. В начале последнего километра осталось уже 45 секунд. В его середине – полминуты с небольшим. А потом…

А потом дистанция взяла - и кончилась. В самом начале горы Клэбо действительно заковырялся так сильно, что показалось: все, кранты ему. Но вскоре норвежец очухался, освоился, опять стал переставлять лыжи-палки более-менее внятно. И - додержал-таки свое. Едва преодолев финишную черту, он рухнул куда-то вбок совершенно неживым трупом.

Устюгов дошел через 16 секунд, в деланно-спокойной манере и даже помог сопернику-победителю подняться на ноги, к чему тот вообще-то был не шибко готов. Так и стоял потом у линии на манер швейцара, невнятными взмахами конечностей встречая обошедших Александра Большунова соотечественников - Крюгера и Рете. Кстати, Большунов теперь уступил Клэбо и лидерство в общем зачете КМ.

Впрочем, все это интересные, но не более, чем подробности. А формулировать главное сколь неприятно, столь, увы, и несложно. Этот рыжий парень, не будучи «горняком», впервые приехал на «Тур» в 22 года - и убрал тут всех. Вроде как «с кондачка», а по результату - в одни ворота. И 16 вроде бы сносных секунд его итогового преимущества тут совершенно ничего не значат. Уверяю, даже догони сегодня Устюгов Клэбо, последний на финише все равно бы выиграл. Он сто процентов просчитывал заранее и этот вариант. А наши проиграли «Тур» не сегодня, а в субботу. Будь стартовая разница хоть полуминутной - вот тогда да, тогда я на Клэбо бы посмотрел.

ВЛЕЗАЕШЬ НА ВЕРШИНУ, А ТАМ – ЧУЖОЙ

В женской гонке Непряева думала не столько о том, чтобы сократить почти минутный проигрыш Эстберг (шансов все равно не было – норвежка и без стартового гандикапа выиграла сегодня у всех больше сорока секунд), сколько о матерой ближайшей преследовательнице - Кристе Пармакоски. У россиянки на старте имелся запас в минуту двадцать, но в итоге от него остались крохи – 13,9. А могло бы не остаться и их. К счастью, в самом конце стремительно нагоняемая Непряева все-таки сумела очнуться, чуть прибавить - и осталась второй.

А тем временем за спиной у нее и финки бушевала Седова, показавшая сегодня лучший среди наших третий «ход». Сначала она отбила атаку Джессики Диггинс, а потом, здорово уйдя от американки в гору,вскоре обошла и Юлию Белорукову. Которая- пятая, что для штатной спринтерши тоже весьма неплохо. В общем, кучно девушки пришли, хорошо.

Что ж, спасибо тебе,«Тур де Ски» с несчастливым порядковым номером 13. Славная вышла охота, пусть ее главные, золотые трофеи достались и не нам. Есть первое в истории женское призовое место Непряевой. По представительству в шестерках сильнейших (трое лыжников и трое лыжниц) Россия превзошла всех, включая Норвегию. Наши боролись на равных, у нас классная команда, а впереди – чемпионат мира в Австрии в конце февраля. Правда, там добавятся Йохауг и Калла, но, к примеру, в командном спринте «классикой» Непряева с Белоруковой и на золото замахнуться способны вполне. А уж мужских перспективных дистанций - сколько угодно, только выбирай. Взять хоть любимую Большуновым классическую «разделку». Или эстафету, где тренерам есть из кого составить не одну, а даже парочку DreamTeam. Так что еще повоюем.

Просто гору жалко. Здесь быть вторыми - обидней всего. Как альпинисту, который в конце изнурительного восхождения вдруг обнаружил на вершине коллегу с чужим флагом, и по его довольной улыбке сразу понял: сегодня «весь мир на ладони, ты счастлив и нем» - это не про меня…

И ещеодна любопытная деталь. Шесть из семи побед Клэбо на одном «Туре» - это очень круто, но это не рекорд. Два года назад чемпион выступил даже помощнее: шесть золотых медалей плюс одна серебряная. Причем вторым он был как раз в предпоследнем масс-старте, где на финиш его умело вывезли товарищи по сборной - точно так же, как норвежцы вывезли туда лидера своего. Получилась ничья: ничего тогда Мартин-Йонсруд Сундбю перед финальной горой у лидера толком не отыграл. Так, копейки какие-то. И на следующий день первым на Альп де Чермис в гордом одиночестве взошел новый лыжный король.

Звали его Сергеем Александровичем Устюговым. Вот как побеждают на «Тур де Ски».

Лыжи

Кубок мира

8-й этап

Тур де Ски

Валь-ди-Фиемме (Италия)

Гонка преследования 9 км. Мужчины. Свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 32.51,3

2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 16,7

3. Симен Крюгер (Норвегия) - +48,8

4. Шюр Рете (Норвегия) - +1.05,3

5. Александр Большунов (Россия) - +1.26,6

6. Андрей Мельниченко (Россия) - +1.37,1

7. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) - +2.04,3

8. Денис Спицов (Россия) - +2.05,9

…10. Андрей Ларьков (Россия) - +2.34,6

…19. Максим Вылегжанин (Россия) - +4.59,3

…23. Андрей Собакарев (Россия) - +5.39,3

…33. Александр Бессмертных (Россия) - +8.58,0

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 934

2. Александр Большунов (Россия) – 810

3. Шюр Рете (Норвегия) – 634

4. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 569

5. Сергей Устюгов (Россия) - 554

Гонка преследования 9 км. Женщины. Свободный стиль

1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 35.15,0

2. Наталья Непряева (Россия) - +2.42,0

3. Криста Пармакоски (Финляндия) - +2.55,9

4. Анастасия Седова (Россия) - +3.53,2

5. Юлия Белорукова (Россия) - +4.47,4

6. Джессика Диггинс (США) - +5.13,5

7. Хейди Венг (Норвегия) - +6.49,3

…10. Мария Истомина (Россия) - +9.45,0

…12. Анна Нечаевская (Россия) - +9.57,2

…18. Лидия Дуркина (Россия) - +11.37,7

…23. Елена Соболева (Россия) - +13.41,4

Общий зачет Кубка мира

1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 1152

2. Криста Пармакоски (Финляндия) – 883

3. Наталья Непряева (Россия) – 881

4. Юлия Белорукова (Россия) – 680

5. Джессика Диггинс (США) - 601

6. Тереза Йохауг (Норвегия) – 600

7. Анастасия Седова (Россия) - 489