Вяльбе не хочет делать спорт популярнее. Зачем тогда она? Реплика Яременко

Лыжный спорт 01 февраля 2019 17:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Главный редактор «Советского спорта» жёстко высказался по резонансной теме.

Не будем повторять вслед за авторами популярного телеграм-канала фразу про «Елену Вяльбе, на которой клейма негде ставить», но вот ведь какая штука сейчас приключилась: глава федерации (напомним, забаненная на фоне допинг-скандала МОКом и потому приезжавшая в Пхенчхан год назад в качестве простого туриста) колко прошлась по персоне телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Мне это очень сильно напомнило, как когда-то РФПЛ собирал журналистов и тренеров по паре раз в год в клубе на Таганке (тогда РФПЛ тоже сидел в Доме футбола на Народной – поэтому чтоб далеко не ходить) – типа навести мосты и поконтактировать. Заканчивалось всегда это одним и тем же: Карпин учил комментаторов комментировать, а те в ответ учили Карпина тренировать, а игроков играть. Больше ничем и не мог такой формат завершиться. Главное – всем было весело.

И вот тут – несколько иной формат. И несколько иное звучание. В новости про Вяльбе и ее нападки на Губерниева – как в выпуклом зеркале – отражается вся система финансирования спорта в стране. Удивлены, какая тут связь? А все очень просто. Спортсмен не зависит от рейтинга телепередач, от популярности спорта, от того, будет у него спонсор или нет. Никто в федерации не заинтересован в том, чтобы лыжные гонки превратились в смотрибельное шоу. Можно по-разному к Диме относиться, но он – самый крутой шоумен на биатлонно-лыжных трассах. Он делает одолжение вашему виду спорта! Вам повезло, Елена, что у вас есть такой комментатор. Но вам это все не нужно. У вас есть один спонсор – государство. Не удивлюсь, если и в самом деле вы уже побеждали по высоким кабинетам договариваться о замене комментатора (Мы же прекрасно знаем, что в других видах спорта у нас это успешно практиковалось).

О чем история? Не о том, кто хороший и кто плохой, конечно. А снова о государственных деньгах в спорте высших достижений. А там государства не должно быть вовсе. Оно должно вернуться в сферу детско-юношеского и массового спорта, откуда оно стремительно бежало в свое время. Профессионал – тот, кто деньги зарабатывает. А у нас же их просто получают. И потому никому ничего не нужно.

У нас ведь есть, чего греха таить, федерации, главная задача которых в медийной сфере – чтобы о них пореже вспоминали. О каком приходе спонсоров можно вести речь…

Если Елена Вяльбе не хочет делать свой вид спорта популярнее, зачем тогда она сама нужна на своем посту? Ведь в уставе каждой федерации первым пунктом значится среди целей «популяризация вида спорта». И что сделано для этой популяризации.