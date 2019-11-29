В первый день Кубка мира Клебо легко обыграл всех. Большунов - лишь четвертый

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Год назад на этом же стадионе в финской Руке Александр Большунов сумел опередить Йоханнеса Клебо на финишной прямой. Но норвежец явно не забыл эту историю - недаром он упомянул о ней в чемпионском интервью после финала. Сегодня Клебо не оставил конкурентам ни малейшего шанса. Шутка ли: в финале он выиграл у ближайшего преследователя больше четырех секунд!

Большунов дважды, начиная с 1/2, пытался навязать скандинаву борьбу, но из этой затеи, увы, ничего не вышло. До последнего, решающего подъема россиянину еще удавалось периодически подрезать Клебо и захватывать лидерство, но потом разница в скорости становилась чересчур очевидна. Жаль только, что в финальном забеге Александр не удержал призовое место на последней прямой, пропустив вперед француза Ришара Жюва.

Сергей Устюгов, который показал лучший в нашей команде результат в утренней квалификации, поддержать Большунова в гонках на вылет, к сожалению, не смог. Уже в 1/4 он схлопотал дисквалификацию из-за фальстарта.

Погодные условия во время спринта оставляли желать много лучшего: постоянный сильный снег, очень рыхлая, мягкая трасса. На подъемах участники то и дело выскакивали из лыжни, порой выписывая замысловатые зигзаги на манер подвыпивших водителей.

У женщин из сильной ослабленной в этом сезоне (в основном из-за декретных отпусков) сборной России преодолеть квалификационный барьер сумела только лидер команды Наталья Непряева. Которая дальше заехала последним «лаки лузером» и в полуфинал - вдобавок выбив оттуда свою потенциальную конкурентку в общем зачете КМ Терезу Йохайг!

Однако в 1/2 с Непряевой случилась обратная история: теперь уже ее «на флажке» оставила за пределами следующего раунда другая представительница Норвегии - Тириль Венг. Вообще было видно, что с финишным рывком у Непряевой в Руке не все в порядке. То ли форма еще не на пике, то ли лыжи намазала под подъем.

Впрочем, в субботу и у нее, и у Большунова будет прекрасный шанс поправить свое турнирное положение. Этот этап проходит по регламенту мини-тура, с суммарным зачетом по итогам трех гонок, и завтра на повестке дня - опять классика, но с раздельным стартом, и не на полтора, а на 10 и 15 километров соответственно. Не уверен, что Непряева сумеет удержаться впереди Йохауг, а вот для Большунова эта гонка – самая, что ни на есть, коронная. Так что держись, Клебо.

Лыжи. Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия)

Спринт 1,4 км. Классический стиль

Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.39,47

2. Пол Голдберг (Норвегия) – отставание 4,17

3. Ришар Жюв (Франция) – 4,62

4. Александр Большунов (Россия) – 5,24

Сергей Устюгов (Россия) дисквалифицирован за фальстарт в 1/4 финала. Илья Семиков (Россия) выбыл в 1/2 финала, Глеб Ретивых, Артем Мальцев (оба - Россия), Федерико Пеллегрино (Италия) – в 1/4 финала, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Порошкин (все – Россия) не прошли квалификацию.

Женщины. Финал

1. Майкен Фалла (Норвегия) – 3.07,09

2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2,33

3. Сэйди Бьорнсен (США) – 2,77

…5. Стина Нильссон (Швеция) – 7,00

Наталья Непряева (Россия) выбыла в 1/2 финала, Тереза Йохауг (Норвегия) - в 1/4 финала, Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева, Диана Головань (все – Россия) не прошли квалификацию.

Расписание оставшихся видов

30 ноября, суббота

11.45 (мск). Индивидуальная гонка 10 км. Классический стиль. Женщины

13.30. Индивидуальная гонка 15 км. Классический стиль. Мужчины

1 декабря, воскресенье

12.10. Гонка преследования 10 км. Свободный стиль. Женщины

13.25. Гонка преследования 15 км. Свободный стиль. Мужчины