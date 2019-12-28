Золотой задел. Устюгов начал «Тур де Ски» с победы - Советский спорт
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28 декабря 2019 18:15Лыжный спортМысин Николай

Золотой задел. Устюгов начал «Тур де Ски» с победы

Первая мужская гонка лыжной многодневки принесла сборной России золото и бронзу. Сергей Устюгов опередил всех остальных соперников, Александр Большунов в борьбе за серебро лишь по итогам фотофиниша уступил Йоханнесу Клэбо. У женщин Наталья Непряева стала шестой.

ПИК СЕЗОНА

Пока все готовятся встречать Новый год, у лыжников – горячая пора! Нас ждет 10 дней праздников, их – «Тур де Ски». Самая главная гонка сезона. Собственно, уже дождалась. В субботу в швейцарском Ленцерхайде стартовал первый этап. Женщины пробежали масс-старт на 10 км, мужчины – на 15 км.

Точнее, не так.

Девушкам пришлось пройти дистанцию в 11 км, парням – в 14 км. Да-да, бывают и такие! На «Тур де Ски» полно сюрпризов. Тут вам не Кубок мира со стандартными дисциплинами и понятными правилами. Здесь – марафон длиной в несколько дней (все закончится 5 января в Валь-ди-Фиемме), набор всех возможных дистанций (за исключением самых длинных – на 30 и 50 км), разные стили и необычные сочетания. В частности, по ходу первых масс-стартов разыграли и первые очки… в спринте. Их выдали всей первой десятке по положению на отметке 3,3 км. И далеко не все из тех, кто эти очки получил, на финише остались при своих позициях. Кто-то выпал и за пределы топ-30…

Но главное, что мы точно знаем – все лидеры без исключения готовятся к «Тур де Ски» с полной самоотдачей. Для всех из них это – главная цель. Для кого-то даже более важная, чем Большой хрустальный глобус. Ведь там-то претендентов на победу не так много. А список фаворитов «Тура» включает с десяток фамилий.

У мужчин, по крайней мере. У девушек все понятно – тут Тереза Йохауг абсолютно вне конкуренции.

ЗА ЙОХАУГ – НЕ УГНАТЬСЯ

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Что, собственно, она и показывает, когда на втором круге масс-старта легко уходит в отрыв от соперниц. Работает методично и мощно. Сбрасывает со своих плеч пелотон и включает обороты на полную. Даже немного неожиданно видеть, что на финише ее преимущество составляет лишь 12 секунд… Но объективно, ни одна другая лыжница не могла поддержат ее темп. В том числе – и из норвежской сборной. Не говоря уж о всех остальных.

И в этом плане можно порадоваться за Наталью Непряеву. Серебряный призер предыдущего «Тура» в абсолютном зачете неровно начала этот сезон, но до приезда в Ленцерхайде успела набрать рабочую форму. Может, не лучшую, не топовую для себя, но достаточную для борьбы за медали. Правда, конкретно в масс-старте Наталья выпала из группы лидеров на второй половине дистанции, и дальше 4-5 км прошла в относительном одиночестве – на шестом месте. Кто были впереди – уехали на 10 секунд. Кто позади – держались на таком же отставании. Потом, правда, постепенно догнали. Но финишный спурт – одно из сильных качеств россиянки. На опыте, на классе, на грамотно оставленных силах, но Тириль Венг она вперед не пустила. Жаль, что остальные наши девушки далеко. Алиса Жамбалова – лишь 25-я. Все другие не попали в топ-30, а трое уступили даже Селине Гаспарин – да-да, биатлонистке, решившей попробовать себя в «Тур де Ски» (она стала 36-й).

У мужчин ситуация интереснее!

И нет, здесь так же правят балом норвежцы – в топ-10 в итоге попали семеро из них. Но россияне в целом – вторая по уровню сборная. А главное, наши лидеры – это действительно топ!

ПОЧТИ РОССИЙСКИЙ ДУБЛЬ

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Что и доказываются Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Конкуренция в мужских лыжах – не чета женской. Там-то пелотон разбился на группы уже к середине дистанции. Здесь первые 10 км все идут в диапазоне 10-15 секунд. Плотной компанией человек в 30! И робкие попытки кого-то взвинтить темп успехов не приносят – ни на длинных подъемах, ни на коротких спринтерских отрезках. Собственно, никто особо и не пытается разбить пелотон – возможно, экономя силы на финиш. Никто… до Устюгова. Который включается ровно тогда, когда надо – в самом начале заключительного круга. И мгновенно уходит в отрыв.

Большунов темп подхватывает, но с опозданием. Какое-то время работает вместе с Колоньей. Затем четырехкратный победитель «Тура» слегка отстает. И россияне, кажется, идут к дублю. Причем заранее понятно, кому достанется золото, кому – серебро. И так бы и было, если бы не Клэбо.

Йоханнес в какой-то момент закис в орде норвежских лыжников, идущих группой в те самые семь человек. Но это только так показалось. У Клэбо есть все – и скорость, и финиш, и лыжи. Отличные лыжи. Просто космические, скажем! Подтверждение – затяжной спуск перед выходом на стадион, где лидер Кубка мира в стойке проходит Колонью, словно стоячего. И резко спуртует, накатывая на Большунова.

Александр это то ли не видел. То ли «проспал». То ли просто устал. Его отрыв от Клэбо растаял на глазах. На фотофинише, на разножке, норвежец сработал почетче. Будто бы Большунов просто не был готов к этой борьбе! Итог – бронза. Обидная в такой ситуации. Но все равно – медаль! И неплохой задел на весь «Тур» в целом.

Устюгов же, отдышавшись, довольно улыбался трибунам.

– Отличная гонка! Надеюсь, дальше будет также. И огромное спасибо всем российским болельщикам, которых много собралось в Швейцарии. Вы очень помогли! – рассказал россиянин.

Посмотрим, что получится в дальнейшем. В воскресенье здесь пройдет первый спринт.

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