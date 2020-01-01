Опять лыжный Новый год. Большунов отобрал у Устюгова лидерство в «Тур де Ски»

Утром 1 января 2019-го Устюгов с Большуновым тоже возглавляли зачет «Тура», и казалось, что лишь чудо может помешать итоговой победе одного из них. Однако в первый же день года Йоханнес Клэбо отобрал у наших лидерство, а потом сумел и сохранить его до конца. На склоне знаменитой горы Альп-ди-Чермис Устюгову на финише последней гонки не хватило 16 секунд, чтобы догнать рыжего норвежца.

Так что локальный триумф россиян (во вторник они заняли весь пьедестал, сегодня – две его высших ступени)еще ничего не гарантирует. Хотя традиция, конечно, складывается приятная.

УСТЮГОВ РАЗГРОМИЛ ВСЕХ ВО ВТОРНИК…

Вторничную «разделку» Устюгов прошел очень мощно, ни на одной из промежуточных отметок не позволив никому даже приблизиться к себе. Порадовал 23-летний Иван Якимушкин, впервые в карьере попавший на подиум Кубка мира.

Клэбо продержался в числе лучших половину гонки или чуть больше, а затем начал стремительно отставать ив итоге проиграл больше минуты. После финиша норвежец заявил, что шансов на победу у него теперь нет.

Ага, мели, Емеля. Мы-то теперь ученые, плавали-знаем. Помним, как в аналогичной ситуации год назад по «Туру» тоже расползлись слухи, что Клэбо вот-вот снимется, а чем все кончилось?.. Немудрено, что сейчас в ответ на просьбу о комментарии Устюгов только рукой махнул – мол, все это болтовня, не обращайте внимания. А Большунов, которому 31 декабря исполнилось 22, иронично пригласил Клэбо на новогодний вечер в расположение сборной России - отведать праздничного тортика и домашней водочки, приготовленной отцом Александра.

Норвежец, конечно, не пришел. А я, изучая стартовый протокол сегодняшней гонки преследования, прикидывал: за кем он может увязаться, чтобы подъехать поближе к нашим?

…БОЛЬШУНОВ – В СРЕДУ

Первый кандидат в попутчики –Дарио Колонья, единственный в истории 4-кратный победитель «Тур де Ски». Правда, 33-летний швейцарец нынче уже не тот. А до едва ли не лучшего в мире специалиста по классическому стилю Иво Нисканена у Клэбо на старте было 20 секунд. Отыграть их у финна в одиночку вряд лиреально.

Он и не отыграл. Попробовал посидеть за Колоньей, потом быстро понял, что тот не тянет, и стал тянуть сам, но тоже не шибко преуспел. Еще за пару километров до конца отставание Клэбо от лидера составляло 1.23. Правда, на финише он резко прибавил и даже в первую десятку умудрился забежать.

А выиграл Большунов. Понимая, что партнер по сборной заведомо имеет преимущество в «классике», Устюгов не стал упираться на старте и довольно быстро подпустил к себе вчерашнего именинника. Тот (теперь уже у него была супермощь!) вышел в лидеры на четвертом километре, привезя с собой только Калле Хальфварссона, а в начале восьмого ушел в отрыв. И почти сразуУстюгов, в свою очередь, сбросил шведа - и ринулся за Большуновым. Не догонять, конечно, но - не отставать.

В таком порядке они к финишу и пришли.Принеся России третью победу из четырех (все, кроме спринта) на мужском «Туре»-2019/20. Хотя до окончательной ясности еще все равно далеко. Теперь упрямец Клэбо уступает Большунову 26 секунд, а Устюгову – всего 10. При том, что у норвежца в запасе субботний спринт, победитель которого получит целую дополнительную минуту в зачет многодневки. Если в субботу в Валь-ди-Фиемме наши, не дай бог, опять пролетят мимо финала, турнирная ситуация может перевернуться вновь - уже в пользу скандинава. Э-хе-хе…

НЕПРЯЕВА – В ДЕВЯТИ ДЕСЯТЫХ ОТ ЙОХАУГ

У женщин Наталья Непряева в последний день ушедшего годаожидаемо потеряла лидерство в «Туре» - оно перешло к Терезе Йохауг. Правда, преимущество норвежки оказалось вовсе не столь велико, как все думали. Соотечественницу Ингвильд Эстберг, пропустившую начало сезона и впервые вышедшую на трассы только под Новый год, Йохауг в «разделке» опередила меньше, чем на секунду. А сегодня и вовсе уступила ей на финише, не сумев оторваться по ходу гонки.

Более того, по чистому времени нахождения на дистанции разница между Йохауг и Непряевой составила всего девять десятых! Не в пользу нашей лыжницы – и тем не менее. Россиянка провела гонку грамотно: сначала в паре с Астрид Якобсен догнала тандем Андерсон-Венг, а на последних метрах вышла в лидеры этого квартета и едва не забралась на пьедестал. Судьбу бронзовой медали решил фотофиниш.

В общем зачете «Тура»Непряева теперь делит второе место с Эстберг в 22 секундах от Йохауг. При том, что последняя – худший спринтер в этом трио, а Наталья- пожалуй, лучший.

Лыжи. Кубок мира. 6-й этап. Тур де Ски. Тоблах (Италия)

Мужчины

Индивидуальная гонка 15 км. Свободный стиль

1. Сергей Устюгов (Россия) – 31.02,5

2. Иван Якимушкин (Россия) – отставание 22,6

3. Александр Большунов (Россия) – 29,0

4. Калле Хальфварссон (Швеция) – 29,6

5. ХансХолунд (Норвегия) – 34,6

6. Артем Мальцев (Россия) – 35,2

7. Андрей Мельниченко (Россия) – 37,0

…10. Денис Спицов (Россия) – 43,1

…11. Иво Нисканен (Финляндия) – 51,5

…16. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.09,0

…17. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.11,4

…31. Андрей Ларьков (Россия) – 1.41,7

…54. Глеб Ретивых (Россия) – 2.36,6

Гонка преследования 15 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 38.14,9

2. Сергей Устюгов (Россия) – 13,7

3. Иво Нисканен (Финляндия) – 24,8

4. Артем Мальцев (Россия) – 29,2

5. Калле Хальфварссон (Швеция) – 29,6

6. Сюр Рете (Норвегия) – 29,8

7. Ханс Холунд (Норвегия) – 30,7

…9. Иван Якимушкин (Россия) – 55,9

…10. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 57,2

…17. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.16,8

…18. Денис Спицов (Россия) – 2.13,3

…20. Андрей Ларьков (Россия) – 2.19,9

…57. Глеб Ретивых (Россия) – 5.03,2

Зачет «Тур де Ски»

1. Александр Большунов (Россия) – 1:44.55

2. Сергей Устюгов (Россия) – 16,0

3. ЙоханнесКлэбо (Норвегия) – 26,0

4. Пол Голберг (Норвегия) – 1.00,0

5. Иво Нисканен (Финляндия) – 1.10,0

…7. Ханс Холунд (Норвегия) – 1.18,0

…8. Артем Мальцев (Россия) – 1.19,0

…9. Сюр Рете (Норвегия) – 1.22,0

…16. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.07,0

…17. Иван Якимушкин (Россия) – 2.25,0

…19. Андрей Ларьков (Россия) – 2.59,0

…20. Денис Спицов (Россия) – 3.05

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 656

2. Александр Большунов (Россия) – 552

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 495

4. Иво Нисканен (финляндия) – 431

5. Сергей Устюгов (Россия) - 396

Женщины

Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 23.51,9

2. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 0,7

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 10,2

4. Хайди Венг (Норвегия) – 10,5

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 20,8

6. Наталья Непряева (Россия) – 26,0

…18. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.08,3

…24. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.23,3

…27. Анна Нечаевская (Россия) – 1.29,5

…35. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.42,5

…41. Анна Головань (Россия) – 1.54,6

…47. Лидия Дуркина (Россия) – 2.19,9

Гонка преследования 10 км. Классический стиль

1. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 26.51,5

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 0,4

3. Хайди Венг (Норвегия) – 27,2

4. Наталья Непряева – 27,3

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 27,7

6. Эбба Андерсен (Швеция) – 28,1

…16. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.54,4

…22. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.58,5

…33. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.24,6

…34. Лидия Дуркина (России) – 3.25,6

…36. Диана Головань (Россия) – 3.32,8

…40. Анна Нечаевская (Россия) – 3.58,0

Зачет «Тур де Ски»

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:22.05

2. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 22,0

3. Наталья Непряева (Россия) – 22,0

4. Хайди Венг (Норвегия) – 38,0

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 50,0

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 51,0

Общий зачет Кубка мира

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 695

2. Хайди Венг (Норвегия) – 536

3. Джессика Диггинс (США) – 437

…6. Наталья Непряева (Россия) - 351

Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»

Валь-ди-Фиемме (Италия)

3 января, пятница

15.15. Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль

4 января, суббота

13.25. Спринт 1,5 км. Мужчины, женщины. Классический стиль

5 января, воскресенье

15.15. Масс-старт 10 км. Женщины. Свободный стиль

17.15. Масс-старт 10 км. Мужчины. Свободный стиль