Клэбо отнял у Большунова лидерство в «Тур де Ски». Но фаворит - Устюгов

При всех претензиях к программе нынешнего «Тура» (нет длинных гонок, преобладают выгодные финишерам масс-старт и спринт) нельзя не признать: результат новшества принесли весьма интересный. Особенно это касается мужской половины, где все новогодние праздники прошли в захватывающей борьбе трех суперлыжников - одного норвежца и двух россиян. Сергей Устюгов, Йоханнес Клэбо и Александр Большунов выиграли шесть гонок из шести, в трех случаях занимали весь пьедестал и постоянно сменяли друг друга во главе общего зачета многодневки. Причем разница между первым и последним из них в этой классификации ни разу не достигала даже сорока секунд.
Как менялось положение Клэбо,Большуноваи Устюгова в зачете «Тур де Ски»
Клэбо
Большунов
Устюгов
28.12. Масс-старт 15 км.
Свободный стиль
Гонка
Тур
2 (+4,0)
2 (+4,0)
3 (+4,0)
3 (+4,0)
1 (-4,0)
1 (-4,0)
29.12. Спринт 1,5 км.
Свободный стиль
Гонка
Тур
1
1 (-32,0)
8 (1/2)
2 (+32,0)
11 (1/2)
5 (+34,0)
31.12. Индивидуальная гонка
15 км. Свободный стиль
Гонка
Тур
17 (+1.11,4)
3 (+0,37)
3 (+29,0)
2 (+27,0)
1 (-22,6)
1 (-0,27,0)
1.01. Гонка преследования
15 км. Классический стиль
Гонка
Тур
10 (+57,2)
3 (+26,0)
1 (-13,7)
1 (-16,0)
2 (+13,7)
2 (+16,0)
3.01. Масс-старт 15 км.
Классический стиль
Гонка
Тур
1 (-0,7)
2 (+18,0)
3 (+1,0)
1 (-18,0)
2 (+0,7)
3 (+21,0)
4.01. Спринт 1,5 км.
Классический стиль
Гонка
Тур
1
1 (-1,0)
3 (+1,3)
2 (+1,0)
2 (+0,7)
3 (+15,0)
5.01. Масс-старт 9 км.
Свободный стиль
Гонка
Тур
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НАШИ ПРЕВЗОШЛИ НОРВЕЖЦЕВ В КОМАНДНОЙ ТАКТИКЕ
Обе последних гонки тоже свелись к финишным разборкам звездного трио. Во вчерашнем масс-старте по ходу дистанции наша сборная выглядела гораздо активней норвежской. Если год назад скандинавы откровенно смеялись над командной «тактикой» (а точнее, ее отсутствии) у русских, то теперь им было уже не до смеха. Например, чистый спринтер Глеб Ретивых по максимуму отработал стартовый отрезок, выиграл промежуточный финиш, отняв у Клэбо несколько бонусных очков – и преспокойно ушел в последние ряды, сберегая силы для следующего дня. А на заключительных километрах ситуацию во главе лидирующей группы полностью контролировали Большунов, Устюгов и примкнувший к ним Андрей Ларьков.
Наконец, Устюгов предпринял мощное ускорение, создал небольшой отрыв и подумалось, что наши могут взять подиум целиком, но… Клэбо есть Клэбо, пусть и без поддержки партнеров по сборной. Норвежец успел сесть российским беглецам на хвост и по очереди разобрался со всеми тремя, опередив Устюгова на финишной прямой.
Большунов тогда сохранил первое место в зачете «Тура». Клэбо с Устюговым поменялись местами, их отставание от лидера стало 18 и 21 секунда соответственно. А впереди был спринт, за победу в котором полагалась целая призовая минута.
ЧЕТВЕРО РОССИЯН - В ФИНАЛЕ СПРИНТА
Эту минуту все отдавали Клэбо заранее. Но за 29 последующих мест тоже даются бонификации: 54 секунды за серебро, минимум 42 – за участие в финале, от 22 до 32 - за вылет в 1/2 и т.д. Соответственно, Устюгову с Большуновым кровь из носу надо было пробиваться в шестерку участников решающего забега.
И они туда вышли. Без особых проблем, пусть Большунов и сломал палку в самом конце полуфинала. Более того: компанию двум нашим лидерам в сильнейшем забеге составили Ретивых и Андрей Мельниченко. Четверо россиян в финале - когда такое было?!
В этой мясорубке Клэбо пришлось непросто. Большунов сразу захватил лидерство в забеге. А в середине круга вперед выскочил Устюгов, и перед последним подъемом они захлопнули калитку перед норвежцем, вынудив того замедляться и менять траекторию. Будь остаток дистанции чуть поменьше, Клэбо нипочем бы не выиграл. Однако,к счастью для него, заключительной прямой в Валь-ди-Фиееме предшествует длинный спуск. Рыжий скандинав успел - и опять выиграл.
Только вот выиграл ли?
«ГОНКА В НЕБО» - ЭТО ДЛЯ УСТЮГОВА
Итак, за день до окончания «Тура» в его общем зачете Клэбо опережает Большунова на одну (!) секунду, а Устюгова – на 15. Однако норвежские тренеры еще перед спринтом говорили: чтобы рассчитывать на итоговый успех этот запас должен составлять минимум полминуты. Почему? Да потому что завтра лыжников ждет жуткий склон Альп-ди-Чермис, по которому приходится не ехать и даже не идти, а скорее карабкаться на манер альпинистов.
Выигрывать в гору - особое умение, которым владеют далеко не все. Устюгов – владеет. Два года назад он был первым на итальянской вершине. А в прошлом сезоне чуть не догнал Клэбо на финише, хотя стартовал на минуту двадцать позже норвежца. Так что нынешние 15 секунд разницы для Сергея – почти ничто. Как и 14 от Большунова, который к лучшим «горнякам» тоже не относится.
Но! В этом году организаторы «Тура» впервые устроили «гонку в небо» в формате не преследования, как обычно, а масс-старта. То есть, правило «кто первый, тот и чемпион» теперь отменяется, придется считать секунды. Чем обернется это новшество, сейчас угадать невозможно. Последние, самые крутые километры трассы представляют собой извилистую, узкую змейку. И если к началу горы приедут несколько десятков лыжников, столкновений между ними внутри этой «кишки» будет не избежать.
И второй момент. Теоретически Клэбоможет втащить в гору на своих плечах кто-то из признанных специалистов по таким восхождениям - Сюр Рете или, скажем, Кристер Холунд.
В общем, варианты есть. Хотя фаворит – все равно Устюгов.
ПАДЕНИЕ НЕПРЯЕВОЙ
У женщин после того, как в пятницу Тереза Йохауг проиграла вторую дистанционную гонку подряд (думаю, подобного не случалось с тех пор, как завершила карьеру Марит Бьорген), турнирная ситуация тоже накалилась. Перед спринтом Наталья Непряева шла в «Туре» третьей, уступая полминуты Йохауг и 13 секунд - другой норвежке Ингвильд Эстберг. При том, что сегодня в финале не оказалось ни той, ни другой, а россиянка пробилась в сильнейший забег довольно уверенно и не без оснований рассчитывала там на медаль, но…
К сожалению, Непряева упала в конце стартовой прямой – да таким кубарем, что быстро вскочить обратно на ноги было нереально, поезд ушел. Пришлось просто докатывать шестой-последней. Наталья, правда, сохранила третье место в «Туре» и даже приблизилась к Йохауг (теперь там 14 секунд), однако на воскресной горе, где придется иметь дело минимум с четырьмя сильными норвежками, ей, боюсь, придется несладко. Удержаться бы в числе призеров – и то хорошо.
Лыжи. Кубок мира. 7-й этап. Тур де Ски. Валь-ди-Фиемме (Италия)
Мужчины
Спринт 1,5 км. Классический стиль.Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.03,78
2. Сергей Устюгов (Россия) –отставание 0,70
3. Александр Большунов (Россия) – 1,33
4. Пол Голберг (Норвегия) – 2,01
5. Глеб Ретивых (Россия) – 6,30
6. Андрей Мельниченко (Россия) – 8,69
Денис Спицов (Россия) выбыл в 1/2 финала, Андрей Ларьков, Артем Мальцев (оба - Россия) – в 1/4 финала, Иван Якимушкин (Россия) не прошел квалификацию.
Зачет «Тур де Ски»
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:26,59
2. Александр Большунов (Россия) – 1,0
3. Сергей Устюгов (Россия) – 15,0
4. Пол Голберг (Норвегия) – 1.53,0
5. Иво Нисканен (Финляндия) – 1.59,0
6. Сюр Рете (Норвегия) – 2.01,0
7. Артем Мальцев (Россия) – 2.30,0
…11. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.56,0
…15. Андрей Ларьков (Россия) – 3.54,0
…16. Денис Спицов (Россия) – 3.54,0
…17. Иван Якимушкин (Россия) – 4.13,0
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 756
2. Александр Большунов (Россия) - 638
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 495
4. Сергей Устюгов (Россия) - 488
Женщины
Спринт 1,2 км. Классический стиль. Финал
1. Анамария Лампич (Словения) – 3.03,03
2. Астрид Якобсен (Норвегия) – 0,22
3. Джессика Диггинс (США) – 0,28
4. Сэйди Бьорнсен (США) – 0,80
5. Лючия Скардони (Италия) – 1,12
6. Наталья Непряева (Россия) – 15,30
Тереза Йохауг, Ингвильд Эстберг, Хайди Венг (все - Норвегия) выбыли в 1/2 финала, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова (обе - Россия) – в 1/4 финала, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева (все – Россия) не прошли квалификацию.
Зачет «Тур де Ски»
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:53,57
2. Астрид Якобсен (Норвегия) – 3,0
3. Наталья Непряева (Россия) – 14,0
4. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 23,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 47,0
Общий зачет Кубка мира
1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 759
2. Хайди Венг (Норвегия) - 596
3. Джессика Диггинс (США) - 494
…6. Наталья Непряева (Россия) - 419
Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»
5 января, воскресенье
15.15. Масс-старт 9 км. Женщины. Свободный стиль
17.15. Масс-старт 9 км. Мужчины. Свободный стиль