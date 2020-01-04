Клэбо отнял у Большунова лидерство в «Тур де Ски». Но фаворит - Устюгов

При всех претензиях к программе нынешнего «Тура» (нет длинных гонок, преобладают выгодные финишерам масс-старт и спринт) нельзя не признать: результат новшества принесли весьма интересный. Особенно это касается мужской половины, где все новогодние праздники прошли в захватывающей борьбе трех суперлыжников - одного норвежца и двух россиян. Сергей Устюгов, Йоханнес Клэбо и Александр Большунов выиграли шесть гонок из шести, в трех случаях занимали весь пьедестал и постоянно сменяли друг друга во главе общего зачета многодневки. Причем разница между первым и последним из них в этой классификации ни разу не достигала даже сорока секунд.

Как менялось положение Клэбо,Большуноваи Устюгова в зачете «Тур де Ски»

Клэбо Большунов Устюгов 28.12. Масс-старт 15 км. Свободный стиль Гонка Тур 2 (+4,0) 2 (+4,0) 3 (+4,0) 3 (+4,0) 1 (-4,0) 1 (-4,0) 29.12. Спринт 1,5 км. Свободный стиль Гонка Тур 1 1 (-32,0) 8 (1/2) 2 (+32,0) 11 (1/2) 5 (+34,0) 31.12. Индивидуальная гонка 15 км. Свободный стиль Гонка Тур 17 (+1.11,4) 3 (+0,37) 3 (+29,0) 2 (+27,0) 1 (-22,6) 1 (-0,27,0) 1.01. Гонка преследования 15 км. Классический стиль Гонка Тур 10 (+57,2) 3 (+26,0) 1 (-13,7) 1 (-16,0) 2 (+13,7) 2 (+16,0) 3.01. Масс-старт 15 км. Классический стиль Гонка Тур 1 (-0,7) 2 (+18,0) 3 (+1,0) 1 (-18,0) 2 (+0,7) 3 (+21,0) 4.01. Спринт 1,5 км. Классический стиль Гонка Тур 1 1 (-1,0) 3 (+1,3) 2 (+1,0) 2 (+0,7) 3 (+15,0) 5.01. Масс-старт 9 км. Свободный стиль Гонка Тур ? ? ? ? ? ?

НАШИ ПРЕВЗОШЛИ НОРВЕЖЦЕВ В КОМАНДНОЙ ТАКТИКЕ

Обе последних гонки тоже свелись к финишным разборкам звездного трио. Во вчерашнем масс-старте по ходу дистанции наша сборная выглядела гораздо активней норвежской. Если год назад скандинавы откровенно смеялись над командной «тактикой» (а точнее, ее отсутствии) у русских, то теперь им было уже не до смеха. Например, чистый спринтер Глеб Ретивых по максимуму отработал стартовый отрезок, выиграл промежуточный финиш, отняв у Клэбо несколько бонусных очков – и преспокойно ушел в последние ряды, сберегая силы для следующего дня. А на заключительных километрах ситуацию во главе лидирующей группы полностью контролировали Большунов, Устюгов и примкнувший к ним Андрей Ларьков.

Наконец, Устюгов предпринял мощное ускорение, создал небольшой отрыв и подумалось, что наши могут взять подиум целиком, но… Клэбо есть Клэбо, пусть и без поддержки партнеров по сборной. Норвежец успел сесть российским беглецам на хвост и по очереди разобрался со всеми тремя, опередив Устюгова на финишной прямой.

Большунов тогда сохранил первое место в зачете «Тура». Клэбо с Устюговым поменялись местами, их отставание от лидера стало 18 и 21 секунда соответственно. А впереди был спринт, за победу в котором полагалась целая призовая минута.

ЧЕТВЕРО РОССИЯН - В ФИНАЛЕ СПРИНТА

Эту минуту все отдавали Клэбо заранее. Но за 29 последующих мест тоже даются бонификации: 54 секунды за серебро, минимум 42 – за участие в финале, от 22 до 32 - за вылет в 1/2 и т.д. Соответственно, Устюгову с Большуновым кровь из носу надо было пробиваться в шестерку участников решающего забега.

И они туда вышли. Без особых проблем, пусть Большунов и сломал палку в самом конце полуфинала. Более того: компанию двум нашим лидерам в сильнейшем забеге составили Ретивых и Андрей Мельниченко. Четверо россиян в финале - когда такое было?!

В этой мясорубке Клэбо пришлось непросто. Большунов сразу захватил лидерство в забеге. А в середине круга вперед выскочил Устюгов, и перед последним подъемом они захлопнули калитку перед норвежцем, вынудив того замедляться и менять траекторию. Будь остаток дистанции чуть поменьше, Клэбо нипочем бы не выиграл. Однако,к счастью для него, заключительной прямой в Валь-ди-Фиееме предшествует длинный спуск. Рыжий скандинав успел - и опять выиграл.

Только вот выиграл ли?

«ГОНКА В НЕБО» - ЭТО ДЛЯ УСТЮГОВА

Итак, за день до окончания «Тура» в его общем зачете Клэбо опережает Большунова на одну (!) секунду, а Устюгова – на 15. Однако норвежские тренеры еще перед спринтом говорили: чтобы рассчитывать на итоговый успех этот запас должен составлять минимум полминуты. Почему? Да потому что завтра лыжников ждет жуткий склон Альп-ди-Чермис, по которому приходится не ехать и даже не идти, а скорее карабкаться на манер альпинистов.

Выигрывать в гору - особое умение, которым владеют далеко не все. Устюгов – владеет. Два года назад он был первым на итальянской вершине. А в прошлом сезоне чуть не догнал Клэбо на финише, хотя стартовал на минуту двадцать позже норвежца. Так что нынешние 15 секунд разницы для Сергея – почти ничто. Как и 14 от Большунова, который к лучшим «горнякам» тоже не относится.

Но! В этом году организаторы «Тура» впервые устроили «гонку в небо» в формате не преследования, как обычно, а масс-старта. То есть, правило «кто первый, тот и чемпион» теперь отменяется, придется считать секунды. Чем обернется это новшество, сейчас угадать невозможно. Последние, самые крутые километры трассы представляют собой извилистую, узкую змейку. И если к началу горы приедут несколько десятков лыжников, столкновений между ними внутри этой «кишки» будет не избежать.

И второй момент. Теоретически Клэбоможет втащить в гору на своих плечах кто-то из признанных специалистов по таким восхождениям - Сюр Рете или, скажем, Кристер Холунд.

В общем, варианты есть. Хотя фаворит – все равно Устюгов.

ПАДЕНИЕ НЕПРЯЕВОЙ

У женщин после того, как в пятницу Тереза Йохауг проиграла вторую дистанционную гонку подряд (думаю, подобного не случалось с тех пор, как завершила карьеру Марит Бьорген), турнирная ситуация тоже накалилась. Перед спринтом Наталья Непряева шла в «Туре» третьей, уступая полминуты Йохауг и 13 секунд - другой норвежке Ингвильд Эстберг. При том, что сегодня в финале не оказалось ни той, ни другой, а россиянка пробилась в сильнейший забег довольно уверенно и не без оснований рассчитывала там на медаль, но…

К сожалению, Непряева упала в конце стартовой прямой – да таким кубарем, что быстро вскочить обратно на ноги было нереально, поезд ушел. Пришлось просто докатывать шестой-последней. Наталья, правда, сохранила третье место в «Туре» и даже приблизилась к Йохауг (теперь там 14 секунд), однако на воскресной горе, где придется иметь дело минимум с четырьмя сильными норвежками, ей, боюсь, придется несладко. Удержаться бы в числе призеров – и то хорошо.

Лыжи. Кубок мира. 7-й этап. Тур де Ски. Валь-ди-Фиемме (Италия)

Мужчины

Спринт 1,5 км. Классический стиль.Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.03,78

2. Сергей Устюгов (Россия) –отставание 0,70

3. Александр Большунов (Россия) – 1,33

4. Пол Голберг (Норвегия) – 2,01

5. Глеб Ретивых (Россия) – 6,30

6. Андрей Мельниченко (Россия) – 8,69

Денис Спицов (Россия) выбыл в 1/2 финала, Андрей Ларьков, Артем Мальцев (оба - Россия) – в 1/4 финала, Иван Якимушкин (Россия) не прошел квалификацию.

Зачет «Тур де Ски»

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:26,59

2. Александр Большунов (Россия) – 1,0

3. Сергей Устюгов (Россия) – 15,0

4. Пол Голберг (Норвегия) – 1.53,0

5. Иво Нисканен (Финляндия) – 1.59,0

6. Сюр Рете (Норвегия) – 2.01,0

7. Артем Мальцев (Россия) – 2.30,0

…11. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.56,0

…15. Андрей Ларьков (Россия) – 3.54,0

…16. Денис Спицов (Россия) – 3.54,0

…17. Иван Якимушкин (Россия) – 4.13,0

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 756

2. Александр Большунов (Россия) - 638

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 495

4. Сергей Устюгов (Россия) - 488

Женщины

Спринт 1,2 км. Классический стиль. Финал

1. Анамария Лампич (Словения) – 3.03,03

2. Астрид Якобсен (Норвегия) – 0,22

3. Джессика Диггинс (США) – 0,28

4. Сэйди Бьорнсен (США) – 0,80

5. Лючия Скардони (Италия) – 1,12

6. Наталья Непряева (Россия) – 15,30

Тереза Йохауг, Ингвильд Эстберг, Хайди Венг (все - Норвегия) выбыли в 1/2 финала, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова (обе - Россия) – в 1/4 финала, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева (все – Россия) не прошли квалификацию.

Зачет «Тур де Ски»

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:53,57

2. Астрид Якобсен (Норвегия) – 3,0

3. Наталья Непряева (Россия) – 14,0

4. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 23,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 47,0

Общий зачет Кубка мира

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 759

2. Хайди Венг (Норвегия) - 596

3. Джессика Диггинс (США) - 494

…6. Наталья Непряева (Россия) - 419

Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»

5 января, воскресенье

15.15. Масс-старт 9 км. Женщины. Свободный стиль

17.15. Масс-старт 9 км. Мужчины. Свободный стиль