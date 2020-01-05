Двое на вершине. Победный дубль Большунова и Устюгова на «Тур де Ски»

Впервые в истории «Тур де Ски» заключительная гонка на Альп-ди-Чермис проводилась в формате масс-старта, а не преследования. Это окончательно сблизило лыжную многодневку с велосипедными, с которых зимний «Тур», собственно, и срисовали 14 лет назад. Сегодня правило «кто первый, тот и чемпион» уже не действовало. Участникам сложнейшего восхождения надо было не только терпеть сумасшедшие нагрузки, но и держать в уме положение в общем зачете с секундами преимуществ-отставаний.

Многие опасались, что на этой, местами весьма узкой трассе в групповой гонке столкновений не избежать. Хотя организаторы слегка изменили профиль заключительной, самой трудной части дистанции, которая не имеет аналогов в данном виде спорта, – напомню, что на последних трех километрах лыжники забираются по альпийскому склону аж на полкилометра (!) вверх. В этом году предфинишный суперподъем расширили и сделали менее извилистым. Это дало больше возможностей для обгонов, но с другой стороны увеличило крутизну: раньше уклон доходил до 28 градусов, а теперь зашкаливал кое-где за 30.

ПРОФЕССОР НЕПРЯЕВА

Первым шансом проверить, что получится из этой новинки, стала женская гонка. Правда, в плане контактной борьбы она получилась не шибко показательной. Тереза Йохауг с самого старта задала такой темп, что пелотон быстро растянулся в цепочку, и сталкиваться там было по большому счету некому.

Йохауг ушла в отрыв от основной «кучи» еще до главной горы. Увязаться за ней рискнула только Хайди Венг, но ее хватило ненадолго, и дальше эта попытка вышла Венг боком – ее начали доставать. Прежде всего, Ингвильд Эстберг и единственная ненорвежская претендентка на подиум Наталья Непряева.

Россиянка провела концовку «Тура» просто образцово. После вчерашнего спринта она шла третьей в общем зачете, отставая на 14 секунд от Йохауг и на 11 от Астрид Якобсен, но имела перевес над Эстберг и Венг в «+9» и «+33» соответственно. Крупная Якобсен, как только трасса пошла круто вверх, начала резко проигрывать, и про нее можно было забыть. Непряева же села на хвост Эстберг и они вдвоем пошли (именно так – ехать по этому склону невозможно) вдогонку за Венг.

Догнать не догнали, но цели достигли: за километр до финиша, когда страшная «стена» сменилась, наконец, просто подъемом, между Венг и Непряевой было всего девять секунд. Тем самым, еще одна норвежка выпала из математического уравнения. Йохауг – уже почти на финише, бороться с ней в этот день было бесполезно. Оставалось понять, кто станет третьим в «Туре», а кто вторым.

Эстберг, держа в уме необходимые ей «+9», рванула из последних сил. Но все, чего ей удалось добиться, это мимолетные секунд шесть-семь перевеса, не более. А в итоге и вовсе получилось меньше трех. Браво, Непряева! Второй год подряд она – вторая на «Тур де Ски», при том, что до этого никому из наших лыжниц не доводилось попадать на пьедестал.

БОЛЬШУНОВ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ «ГОРНЯК». ДА КАКОЙ!

И вот, наконец, главное. Схватка за мужской титул. Двое наших против одного норвежца. Александр Большунов, Сергей Устюгов и Йоханнес Клэбо.

Лидерство скандинава было чисто формальным: одна секунда от Большунова и 15 – от Устюгова. Последний считался фаворитом, так как славится умением ходить в гору и уже выигрывал «Тур» три года назад.

На равнине обошлось без происшествий. Никаких завалов, все чин-чинарем. Но как только трасса начала закручиваться в небо, Клэбо сразу поскучнел. Он начал отставать еще тогда, когда уклон был еще не смертельным, а вполне традиционным. Опасения, что партнеры по сборной наплюют на личные амбиции, и потащат его к вершине на плечах, тоже не оправдались. Симен Крюгер и Сюр Рете, выйдя в первые ряды, оглянулись разок-другой, да и пошли себе дальше, забыв про своего лидера. Видно, Клэбо на тот момент был уже так далеко, что они его рыжую шевелюру просто не разглядели.

Рете с Крюгером, проигрывавших в общем зачете две и три с лишним минуты соответственно, России можно было не опасаться. Их отпустили. Клэбо, быстро «поймавший» минуту, тоже в счет не шел. Все, есть наш первый в истории дубль на «Тур де Ски»! Кстати, это лишь третий случай (два предыдущих – норвежские), когда мужские золото и серебро забирает одна страна.

Но кто именно – Большунов или Устюгов?

На крутом склоне Сергей возглавил трио (плюс Денис Спицов) российских лыжников. Но, вопреки ожиданиям многих (включая меня), оторваться от Александра не удавалось даже на пару метров. Более того: перед самым финишем Большунов на удивление легко обошел Устюгова и ринулся к финишу полноценным спринтерским ходом! Он не упал после того, как пересек черту, и уже через несколько минут спокойно давал интервью, признавая, что, мол, да – силы еще остались.

Что-о-о-о-о?! Силы после борьбы за титул на Альп-ди-Чермис? Да сколько же в тебе этих сил-то, парень?..

Большунов не просто выиграл. Он доказал, что теперь с ним надо считаться на любой дистанции: что спринтерской, что равнинной, что горной. Сегодня Александр возглавил общий зачет всего Кубка мира, сбросив Клэбо с первой строчки и там. А еще – прервал длинную череду из вторых мест (три серебра на Олимпиаде-2018 и еще четыре на ЧМ-2019), завоевав первый большой титул в карьере.

Что-то мне подсказывает – далеко не последний.

Все победители мужского «Тур де Ски»

Валь-ди-Фиемме (Италия)

Кубок мира. 7-й этап. «Тур де Ски»

Мужчины

Масс-старт 10 км. Свободный стиль

1. Симен Крюгер (Норвегия) – 30.55,8

2. Сюр Рете (Норвегия) – отставание 13,9

3. Александр Большунов (Россия) – 22,5

4. Денис Спицов (Россия) – 26,2

5. Сергей Устюгов (Россия) – 34,9

6. Дарио Колонья (Швейцария) – 41,0

7. Андрей Мельниченко (Россия) – 44,8

…9. Андрей Ларьков (Россия) – 53,7

…16. Иван Якимушкин (Россия) – 1.25,6

…18. Артем Мальцев (Россия) – 1.26,1

…21. Йоханнес Клэбо (Россия) – 1.32,3

…54. Глеб Ретивых (Россия) – 4.30,0

Зачет «Тур де Ски». Итог

1. Александр Большунов (Россия) – 2:58.18,1

2. Сергей Устюгов (Россия) – 27,3

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.09,0

4. Сюр Рете (Норвегия) – 1.51,6

5. Симен Крюгер (Норвегия) – 2.53,7

6. Пол Голберг (Норвегия) – 2.55,7

7. Дарио Колонья (Швейцария) – 3.08,7

8. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.17,5

9. Артем Мальцев (Россия) – 3.32,8

…11. Денис Спицов (Россия) – 3.56,9

…13. Андрей Ларьков (Россия) – 4.24,4

…17. Иван Якимушкин (Россия) – 5.15,3

…44. Глеб Ретивых (Россия) – 13.33,7

Общий зачет Кубка мира

1. Александр Большунов (Россия) – 1081

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1006

3. Сергей Устюгов (Россия) – 845

4. Иво Нисканен (Финляндия) – 593

Женщины

Масс-старт 10 км. Свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 34.21,6

2. Хайди Венг (Норвегия) – 50,3

3. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 54,5

4. Наталья Непряева (Россия) – 57,1

5. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.15,1

6. Джессика Диггинс (США) – 1.51,1

…9. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.10,4

…22. Анна Нечаевская (Россия) – 3.46,7

…24. Лидия Дуркина (Россия) – 3.59,2

…27. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.19,2

…30. Диана Головань (Россия) – 4.52,5

…32. Алиса Жамбалова (Россия) – 5.14,5

…35. Анна Жеребятьева (Россия) – 5.53,1

Зачет «Тур де Ски». Итог

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 2:28.18,6

2. Наталья Непряева (Россия) – 1.11,1

3. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 1.17,5

4. Хайди Венг (Норвегия) – 1.37,3

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.13,4

…21. Яна Кирпиченко (Россия) – 10.02,2

…24. Алиса Жамбалова (Россия) – 11.11,2

…26. Лидия Дуркина (Россия) – 12.12,2

…29. Анна Нечаевская (Россия) – 13.06,7

…33. Диана Головань (Россия) – 15.39,5

…35. Анна Жеребятьева (Россия) – 16.11,1

Общий зачет Кубка мира

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1209

2. Хайди Венг (Норвегия) – 842

3. Наталья Непряева (Россия) – 779

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 699

5. Джессика Диггинс (США) – 644

…7. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 478