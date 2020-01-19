От перемены места медали не меняются. Большунов и Непряева «зажгли» в Нове Место - Советский спорт
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19 января 2020 18:50Лыжный спортМысин Николай

От перемены места медали не меняются. Большунов и Непряева «зажгли» в Нове Место

На первом для себя этапе Кубка мира после «Тур де Ски» лидеры российской сборной выиграли четыре медали. У Александра Большунова – два золота. У Натальи Непряевой – два серебра.

ИЗ ИТАЛИИ В ЧЕХИЮ

Вы боялись, что после успеха на самой престижной лыжной многодневке россияне расслабятся, чуть сбавят обороты, уйдут в тень норвежцев? Если да, то напрасно! Наоборот – обилие медалей, полученных за новогодние каникулы, их только подстегнуло. Большунов, напомним, «Тур де Ски» выиграл, став третьим из наших лыжников, добившихся такого успеха (после Александра Легкова в 2013-м и Сергея Устюгова в 2017-м). Устюгову досталось серебро. Наталья Непряева оказалась лучшей среди женщин… Ну, в смысле, лучшей среди всех, за исключением Терезы Йохауг – эта норвежка давно бегает в своей собственной лиге и угнаться за ней нереально (если дело не касается спринта). Попутно Александр обошел Йоханнеса Клэбо в общем зачете Кубка мира, Сергей там же вышел на третьей позицию, как и Непряева. Отличный задел и настрой на остаток сезона, гонок в котором остается достаточно.

Понятно, что этап в немецком Дрездене через неделю после «Тур де Ски» все лидеры пропустили (тем более, что он был чисто спринтерским). А вот в Нове Место после непродолжительных каникул опять приехали все лучшие (за одним исключением). И что изменилось?

Да, в общем, ничего!

САША И НАТАША ХОРОШИ!

Капризы погоды и малое количество снега заставили организаторов внести коррективы. Уик-энд изначально состоял из двух гонок – разделки и преследования. Только обычно разделку бегут классикой, пасьют – коньком. Из-за особенностей подготовки трассы в Чехии все пришлось «рокернуть». Только это никак не сказалось на раскладах в борьбе фаворитов. В итоге тот же Большунов, в этом сезоне мощно подтянувший вольный стиль, в пятницу не оставил соперникам шансов. И выиграл с запасом в 24 секунды на Ииво Нисканеном – финн остался вторым. Клэбо? Отстал на минуту и 12 секунд. Правда, все равно попал в десятку. Устюгов? А он не бежал – единственный из всех лидеров Кубка. Но по очень уважительный причине – у Сергея в эти дни родилась дочка. Разумеется, он предпочел побыть с ней (и с мамой малышки).

Зато Андрей Мельниченко едва не дотянулся до призов, оставшись на четвертой позиции. От Шюра Рете, завоевавшего бронзу, его отделило 14 секунд.

Пасьют в такой ситуации превращался в формальность. Догнать Большунова в его любимой классике на дистанции в 15 км не смог бы никто. По крайней мере – не с таким гандикапом. Так что россиянин форсировать гонку не стал. Прошел в комфортном темпе. Да, подпустил соперников. Того же Клэбо, внезапно понявшего, что на одном спринте Кубок мира не выиграть, и надо выкладываться на длинных дистанциях… Йоханнес действительно мчался по лыжне, как ужаленный. И в итоге домчался до серебра. Но всерьез приблизиться к Большунову не смог. На финише их разделило аж 46 секунд. Да, меньше, чем на старте. Но… Какая, собственно, разница?

Очередные два золота и еще больший отрыв в общем зачете – вот итоги гонок в Нове Место для Александра!

А как же наши девушки? Девушки, как обычно, смотрятся скромнее парней. Все. За исключением Непряевой. Наташа – хороша! В женских лыжах сейчас есть Йохауг. И все остальные. Среди всех остальных россиянка уже стала лучшей на «Тур де Ски». И подтвердила этот статус в Нове Место. В разделке обогнала Хайди Венг и Ингрид Остберг на 40 и 50 секунд, соответственно. В пасьюте подпустила их поближе. Составила с ними группу из трех человек. Но как ни старались норвежки убежать от Непряевой, как ни гнали друг друга, как ни смотрели назад, а сбросить ее с плеч не смогли. Сила Натальи – не только в физической форме. Ее главная сила – в уме. В умении раскладывать гонку по тактике настолько грамотно и четко, как не в состоянии никто другой. Даже Венг и Остберг. На финише россиянка просто ушла от них, как от стоячих. И вновь завоевала серебро.

Красавица!

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