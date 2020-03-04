Клэбо опять догоняет Большунова. У него есть шанс или Кубок мира все равно наш? - Советский спорт
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04 марта 2020 21:16Лыжный спортТигай Лев

Клэбо опять догоняет Большунова. У него есть шанс или Кубок мира все равно наш?

Йоханнес Клэбо выиграл спринт в Драммене и сократил отставание в общем зачете КМ от Александра Большунова до 410 очков. Воставшихся гонках сезона можно набрать 770.

После «Ски-тура», где Большунов имел все шансы нокаутировать Клэбо, но в последний день многодневки попал на безобразно подготовленные лыжи, у норвежца снова появилась кое-какая надежда. Ведь из семи последних гонок Кубка мира четыре представляют собой его любимый спринт. И первый из них завершился сегодня ожидаемо-домашней победой пока еще обладателя Большого хрустального глобуса.

Норвежцы в Драммене совсем обнаглели: 12 человек среди 30 участников плей-офф, а потом и пять из шести в финале. Но шестым-то был не кто-нибудь, а Большунов. Александр показал хорошее третье времяв квалификации, потом уверенно отобрался в решающий забег, а в самом финале немного поупирался, но особо задираться с многочисленными хозяевами трассы не стал - к чему? Спокойненько прикатил к финишу пятым. Да, Клэбо отыграл у россиянина 55 очков в общем кубковом зачете, но четыре с лишним сотни между ними, как ни крути, остались все равно.

Вернувшиеся после болезни Сергей Устюгов и Наталья Непряева, похоже, еще продолжают набирать форму. Что он, что она выбыли уже в четвертьфиналах, причем без вариантов.

Лыжи. Кубок мира. 17-й этап. Драммен (Норвегия)

Спринт 1,5 км. Мужчины. Свободный стиль

Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.57,65

2. Ховард Таугбель (Норвегия) – отставание 0,65

3.Эрик Брансдаль (Норвегия) – 0,69

4. Синдре Скар (Норвегия) – 0,94

5. Александр Большунов (Россия) – 1,92

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 12,79

Глеб Ретивых, Александр Терентьев (оба – Россия) выбыли в 1/2 финала, Сергей Устюгов, Артем Мальцев (оба - Россия), Федерико Пеллегрино (Италия), Эмиль Иверсен (Норвегия) - в 1/4.

Спринт 1,2 км. Женщины. Свободный стиль

Финал

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.38,41

2. Надин Фандрих (Швейцария) – 0,24

3. Линн Сван (Швеция) – 0,39

Наталья Непряева (Россия) выбыла в 1/4 финала

Общий зачет Кубка мира

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) - 2073

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 1663

3. Пол Голберг (Норвегия) - 1238

4. Сюр Рете (Норвегия) - 1169

5. Симен Крюгер (Норвегия) - 1163

6. Иво Нисканен (Финляндия) - 1147

7. Сергей Устюгов (Россия) - 908

Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 2368

2. Хайди Венг (Норвегия) - 1647

3. Наталья Непряева (Россия) - 1308

4. Астрид Якобсен (Норвегия) - 1244

ЧТО ДАЛЬШЕ?

А вот это - самое интересное.

Дело в том, что в КМ-2019/20 осталась всего одна европейская гонка, после чего он переедет за океан, где и завершится в последних числах марта. И там, в Канаде и США, лыжников ожидает еще одна новая многодневка, причем чисто спринтерская, настоящая «мечта Клэбо»!

Давайте разбираться: сколько он там может у Большунова отыграть.

Возьмем вариант с запасом, «похуже среднего».Допустим, норвежец выигрывает весь «Спринт-тур» чохом (что вполне вероятно), а россиянин всякий раз будет доходить до полуфинала, но не дальше. Это позволит Клэбо отыграть двести с лишним очков. Однако полторы-две сотни в запасе у нашего лыжника останутся. Может ли рыжий скандинав выбрать их где-нибудь еще?

В заключительной связке «масс-старт плюс преследование» в канадском Кэнморе - сомневаюсь. Если дотуда все докатится без эксцессов а-ля «недомазанный Ски-тур», то 20-21 марта Большунову надо будет просто прибыть на финиш в лидирующих группах - и дело в шляпе. Да, это опять контактные гонки, в которых Клэбо, по идее, - король, но больше сотни очков по разнице ему там все равно не взять.

Так что, все ясно?

Да нет, пока не совсем. Конечно, Большунов - фаворит в этой борьбе, однако в кубковом календаре помимо перечисленных пяти гонок есть еще одна. Шестая и совершенно нестандартная. Она же последняя европейская, она же – ближайшая и она же… марафон.

Какой отрыв от Клэбо после каждой из оставшихся гонок Кубка мира-2019/20 гарантирует Большунову победу в общем зачете

Дата

Место

Дистанция

Очки за

победу

Золотой

отрыв

8.03

Холменколлен (Норвегия)

Масс-старт 50 км (К)

190*

+581

14.03

Квебек (Канада)

Спринт (К)

50

+531

15.03

Квебек (Канада)

Спринт (С)

50

+481

17.03

Миннеаполис (США)

Спринт (С)

250**

+231

20.03

Кэнмор (Канада)

Масс-старт 15 км (С)

130*

+101

21.03

Кэнмор (Канада)

Гонка преследования 15 км (К)

100

+1

* С учетом бонусных очков за выигрыш всех промежуточных финишей (по 15 за каждый).

** С учетом 200 очков за первое место в общем зачете многодневки «Спринт-тур», состоящей из трех гонок в Квебеке и Миннеаполисе.

К – классический стиль, С – свободный стиль.

ДОБИВАТЬ РЫЖЕГО НАДО В ВОСКРЕСЕНЬЕ. У НЕГО В ЛОГОВЕ

В женский день 8 марта,в святая святых норвежских лыж под названием Холменколлен ив 13.30 по московскому времени, Большунов, Клэбо и еще несколько десятков лыжников-смертников (организаторы, кстати, жалуются - все меньше желающих) побегут 50 километров. Пятьдесят! Причем классическим стилем - совсем как в олимпийском Пхенчхане-2018, где Большунов, если помните, догонял-перегонял ИвоНисканена, но в итоге золото финну все-таки проиграл. Правда, там Александр был совсем зеленым пацаном, не то, что сейчас.

А сейчас «фишка» холменколленского марафона заключается в том, что кроме 100 очков за победу там будет шесть (!) промежуточных финишей, которые в сумме могут принести аж 90. И, как вы понимаете, поначалу Клэбо должен выкашивать эти бонусы один за другим, пока хватит сил. С другой стороны, ближе к финишу аналогичных возможностей больше станет у Большунова. С третьей, есть еще Нисканен, который в отменной форме и болтаться под ногами будет обязательно. С четвертой, финн - блестящий классист-дистанционщик, но не такой хороший финишер, как Большунов. И так далее. Настоящий супердетектив!

На мой взгляд, Большунов должен добивать Клэбо здесь и сейчас. В его логове, но на своей дистанции. Гарантированно-окончательная победа – это, конечно, вряд ли, для нее нужно, чтобы норвежец совсем ничего не смог, и драгоценный глобус наш лыжник, видимо, получит все-таки потом, уже за океаном. Но прийти к финишу воскресного марафона первым-вторым (сгинь, Нисканен!), отбросив Клэбо назад на дистанцию полутысячи баллов в общем зачете, этого будет более, чем достаточно. Это будет нокаут.

Надеюсь, партнеры по сборной помогут на трассе Большунову в решении данной задачи. И если не 8 марта, то через несколько дней мужской Кубок мира по лыжным гонкам впервые вручат спортсмену, выступающему под российским флагом. Такого никогда еще не было.

Сколько разнаши лыжники выигрывали общийзачет Кубка мира

За Россию

За СССР/СНГ

Всего

Елена Вяльбе

2 (1994/95,

1996/97)

3 (1988/89,

1990/91,

1991/92)

5

Лариса Лазутина

1 (1997/98)

1 (1989/90)

2

Александр Завьялов

-

2 (1980/81,

1982/83)

2

Владимир Смирнов

-

1 (1990/91)

1 (2)*

Юлия Чепалова

1 (2000/01)

-

1

Любовь Егорова

1 (1992/93)

-

1

Раиса Сметанина

-

1 (1980/81)

1

Галина Кулакова

-

1 (1978/79)

1

Женщины

5

6

11

Мужчины

0

3

3 (4)*

Всего

5

9

14 (15)*

* В сезоне-1993/94 Смирнов выиграл КМ в сборной Казахстана.

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