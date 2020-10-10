«Господь часто забирает лучших». 12 лет назад погиб Алексей Прокуроров

«ТАМ ВАШ ПАРЕНЬ С ТРУДНОЙ ФАМИЛИЕЙ ПОБЕЖДАЕТ»
Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров входил в сборную СССР вместе с Алексеем Прокуроровым в 80-х годах прошлого века.
– В 1987-1988-м годах Алексей заявил о себе во весь голос, как о спортсмене мирового уровня, – говорит Девятьяров. – По юниорам и молодежи он особо ничего не выигрывал. Затем попал в основной состав сборной, мы вместе тренировались. В 1987 году на чемпионат мира в Оберстдорф Алексей ехал в качестве запасного. Его поставили в гонку на 50 км, он не очень хорошо пробежал.
А после чемпионата нас сборников, кто выступал за ЦСКА, это я, Владимир Смирнов, Юрий Бурлаков – отправили на Спартакиаду дружественных армий в Румынию. Тогда это были обязательные соревнования для спортсменов социалистических стран. А Прокуроров поехал на этапы Кубка мира. Сразу на три этапа, они должны были пройти в Фалуне, Лахти и Холменколлене.
И вот соревнуемся мы в Румынии, ничего не знаем, что в мире спорта происходит. Интернета ведь не было. В один из дней к нам подходит, по-моему, кто-то из чехов, и говорит: «Там ваш парень со сложной фамилией в Фалуне занял второе место на тридцатке». Мы такие: не может быть?! Наш скромный Леша, до этого не блиставший, на этапе Кубка мира в призах! Затем на этапе в Лахти Алексей опять в призерах.
На такой высокой ноте он завершил сезон 1987 года и на следующий год уже считался лыжникам из основной обоймы сборной. Через год была Олимпиада в Калгари, где Алексей блестяще выступил, завоевал две медали – золото и серебро.
«У АЛЕКСЕЯ НЕ БЫЛО ПЛОХИХ ЧЕРТ»
Алексей всегда был скромным, безотказным человеком. Если о чем-то его попросишь, всегда поможет. Хотя это редкость но у него вообще не было отрицательных черт.
То, что произошло в октябре 2008-го – страшная трагедия. Для всех нас, людей из лыжного спорта. Алексей не так давно стал тренером женской сборной, стал на этой работе раскрываться в новой для себя роли. И тут... Как говорят, господь часто забирает лучших.
КАК ПОГИБ ПРОКУРОРОВ
Рано утром 10 октября 2008 года Алексей Прокуроров отправился пешком на вокзал города Владимира, чтобы уехать в Москву. В 07:15 утра при переходе улицы Урицкого в районе городского вокзала его сбил насмерть автомобиль ВАЗ-2114. Водитель значительно превысил скорость и не смог вписаться в поворот.
Автомобилем управлял 23-летний Юрий Мацюра. В последствие было установлено, что Мацюра не только был пьян, но и не имел водительских прав.
Гражданская панихида прошла 13 октября в Городском дворце культуры Владимира. Алексей Прокуроров был похоронен на Аллее Славы городского кладбища Улыбышево.
29 января 2009 года суд приговорил Юрия Мацюру к пяти годам колонии общего режима. В прокуратуре отметили, что за данное преступление это максимально возможный срок.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Алексей ПРОКУРОРОВ
Родился 25 марта 1964 года в селе Мишино (Владимирская область) – погиб 10 октября 2008 года (г. Владимир).
Олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпиады-1988, чемпион мира-1997, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира.
Победитель и призер этапов Кубка мира.