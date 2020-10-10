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«Господь часто забирает лучших». 12 лет назад погиб Алексей Прокуроров
10 октября 10:00
автор: Юрий Волохов

«Господь часто забирает лучших». 12 лет назад погиб Алексей Прокуроров

10 октября 2008 года Прокуроров был сбит насмерть пьяным водителем на пешеходном переходе во Владимире. Так трагически оборвалась жизнь знаменитого лыжника, олимпийского чемпиона.

«ТАМ ВАШ ПАРЕНЬ С ТРУДНОЙ ФАМИЛИЕЙ ПОБЕЖДАЕТ»

Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров входил в сборную СССР вместе с Алексеем Прокуроровым в 80-х годах прошлого века.

В 1987-1988-м годах Алексей заявил о себе во весь голос, как о спортсмене мирового уровня, говорит Девятьяров. – По юниорам и молодежи он особо ничего не выигрывал. Затем попал в основной состав сборной, мы вместе тренировались. В 1987 году на чемпионат мира в Оберстдорф Алексей ехал в качестве запасного. Его поставили в гонку на 50 км, он не очень хорошо пробежал.

А после чемпионата нас сборников, кто выступал за ЦСКА, это я, Владимир Смирнов, Юрий Бурлаков – отправили на Спартакиаду дружественных армий в Румынию. Тогда это были обязательные соревнования для спортсменов социалистических стран. А Прокуроров поехал на этапы Кубка мира. Сразу на три этапа, они должны были пройти в Фалуне, Лахти и Холменколлене.

И вот соревнуемся мы в Румынии, ничего не знаем, что в мире спорта происходит. Интернета ведь не было. В один из дней к нам подходит, по-моему, кто-то из чехов, и говорит: «Там ваш парень со сложной фамилией в Фалуне занял второе место на тридцатке». Мы такие: не может быть?! Наш скромный Леша, до этого не блиставший, на этапе Кубка мира в призах! Затем на этапе в Лахти Алексей опять в призерах.

На такой высокой ноте он завершил сезон 1987 года и на следующий год уже считался лыжникам из основной обоймы сборной. Через год была Олимпиада в Калгари, где Алексей блестяще выступил, завоевал две медали – золото и серебро.

«У АЛЕКСЕЯ НЕ БЫЛО ПЛОХИХ ЧЕРТ»

Алексей всегда был скромным, безотказным человеком. Если о чем-то его попросишь, всегда поможет. Хотя это редкость но у него вообще не было отрицательных черт.

То, что произошло в октябре 2008-го страшная трагедия. Для всех нас, людей из лыжного спорта. Алексей не так давно стал тренером женской сборной, стал на этой работе раскрываться в новой для себя роли. И тут... Как говорят, господь часто забирает лучших.

КАК ПОГИБ ПРОКУРОРОВ

Рано утром 10 октября 2008 года Алексей Прокуроров отправился пешком на вокзал города Владимира, чтобы уехать в Москву. В 07:15 утра при переходе улицы Урицкого в районе городского вокзала его сбил насмерть автомобиль ВАЗ-2114. Водитель значительно превысил скорость и не смог вписаться в поворот.

Автомобилем управлял 23-летний Юрий Мацюра. В последствие было установлено, что Мацюра не только был пьян, но и не имел водительских прав.

Гражданская панихида прошла 13 октября в Городском дворце культуры Владимира. Алексей Прокуроров был похоронен на Аллее Славы городского кладбища Улыбышево.

29 января 2009 года суд приговорил Юрия Мацюру к пяти годам колонии общего режима. В прокуратуре отметили, что за данное преступление это максимально возможный срок.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Алексей ПРОКУРОРОВ

Родился 25 марта 1964 года в селе Мишино (Владимирская область) – погиб 10 октября 2008 года (г. Владимир).

Олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпиады-1988, чемпион мира-1997, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира.

Победитель и призер этапов Кубка мира.

источник: «Советский спорт»
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