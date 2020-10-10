«Господь часто забирает лучших». 12 лет назад погиб Алексей Прокуроров

«ТАМ ВАШ ПАРЕНЬ С ТРУДНОЙ ФАМИЛИЕЙ ПОБЕЖДАЕТ»

Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров входил в сборную СССР вместе с Алексеем Прокуроровым в 80-х годах прошлого века.

– В 1987-1988-м годах Алексей заявил о себе во весь голос, как о спортсмене мирового уровня, – говорит Девятьяров. – По юниорам и молодежи он особо ничего не выигрывал. Затем попал в основной состав сборной, мы вместе тренировались. В 1987 году на чемпионат мира в Оберстдорф Алексей ехал в качестве запасного. Его поставили в гонку на 50 км, он не очень хорошо пробежал.

А после чемпионата нас сборников, кто выступал за ЦСКА, это я, Владимир Смирнов, Юрий Бурлаков – отправили на Спартакиаду дружественных армий в Румынию. Тогда это были обязательные соревнования для спортсменов социалистических стран. А Прокуроров поехал на этапы Кубка мира. Сразу на три этапа, они должны были пройти в Фалуне, Лахти и Холменколлене.

И вот соревнуемся мы в Румынии, ничего не знаем, что в мире спорта происходит. Интернета ведь не было. В один из дней к нам подходит, по-моему, кто-то из чехов, и говорит: «Там ваш парень со сложной фамилией в Фалуне занял второе место на тридцатке». Мы такие: не может быть?! Наш скромный Леша, до этого не блиставший, на этапе Кубка мира в призах! Затем на этапе в Лахти Алексей опять в призерах.

На такой высокой ноте он завершил сезон 1987 года и на следующий год уже считался лыжникам из основной обоймы сборной. Через год была Олимпиада в Калгари, где Алексей блестяще выступил, завоевал две медали – золото и серебро.