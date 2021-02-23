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Это вам не биатлон, здесь медалей будет много. Стартует лыжный ЧМ-2021
23 февраля 21:48
автор: Лев Тигай

Это вам не биатлон, здесь медалей будет много. Стартует лыжный ЧМ-2021

В среду начинается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Он пройдет в немецком Оберстдорфе и завершится 7 марта.

Предолимпийский зимний сезон расслабиться не дает: едва наши биатлонисты успели отмучиться на своем мировом первенстве в Словении, как эстафету у них принимают специалисты по передвижению на лыжах без винтовок. Причем не только по бренной земле: как всегда, на лыжном ЧМ кроме обычных гонок соревнуются прыгуны с трамплина и двоеборцы. 24 комплекта медалей, 20 видов из программы Игр-2022 в Пекине (то есть, почти одна пятая) – настоящая мини-Олимпиада!

Расписание чемпионата мира-2021

24 февраля, среда

  • 11.00 (мск). Лыжные гонки. Квалификационная гонка с раздельным стартом 5 км. Свободный стиль. Женщины
  • 12.30. Лыжные гонки. Квалификационная гонка с раздельным стартом 10 км. Свободный стиль. Мужчины
  • 20.00. Прыжки с трамплина. HS106. Женщины. Квалификация

25 февраля, четверг

  • 11.00. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
  • 13.30. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины. Плей-офф
  • 19.00. Прыжки с трамплина. HS106. Женщины. Финал

26 февраля, пятница

  • 12.15. Двоеборье. HS106+10 км. Мужчины. Трамплин
  • 18.00. Двоеборье. HS106+10 км. Мужчины. Гонка преследования
  • 19.15. Прыжки с трамплина. Командный турнир HS106. Женщины
  • 22.30. Прыжки с трамплина. HS106. Мужчины. Квалификация

27 февраля, суббота

  • 12.00. Двоеборье. HS106+5 км. Женщины. Трамплин
  • 13.45. Лыжные гонки. Скиатлон 7,5+7,5 км. Женщины
  • 15.30. Лыжные гонки. Скиатлон 15+15 км. Мужчины
  • 17.30. Двоеборье. HS106+5 км. Женщины. Гонка преследования
  • 18.30. Прыжки с трамплина. HS106. Мужчины. Финал

28 февраля, воскресенье

  • 12.00. Двоеборье. Командный турнир HS106+4х5 км. Мужчины. Трамплин
  • 13.00. Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины. Полуфиналы
  • 15.00. Лыжные гонки. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины. Финалы
  • 17.00. Двоеборье. Командный турнир HS106+4х5 км. Мужчины. Эстафета
  • 19.00. Прыжки с трамплина. Смешанный командный турнир HS106

2 марта, вторник

  • 15.15. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом 10 км. Свободный стиль. Женщины
  • 20.00. Прыжки с трамплина. HS137. Женщины. Квалификация

3 марта, среда

  • 15.15. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом 15 км. Свободный стиль. Мужчины
  • 19.15. Прыжки с трамплина. HS137. Женщины. Финал

4 марта, четверг

  • 13.00. Двоеборье. HS137+10 км. Мужчины. Трамплин
  • 15.15. Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км. Женщины
  • 17.15. Двоеборье. HS137+10 км. Мужчины. Гонка преследования
  • 19.30. Прыжки с трамплина. HS137. Мужчины. Квалификация

5 марта, пятница

  • 15.15. Лыжные гонки. Эстафета 4х10 км. Мужчины
  • 19.00. Прыжки с трамплина. HS137. Мужчины. Финал

6 марта, суббота

  • 12.00. Двоеборье. Командный спринт HS137+2х7,5 км. Мужчины. Трамплин
  • 14.30. Лыжные гонки. Масс-старт 30 км. Классический стиль. Женщины
  • 17.00. Двоеборье. Командный спринт HS137+2х7,5 км. Мужчины. Эстафета
  • 19.00. Прыжки с трамплина. HS137. Мужчины. Командный турнир

7 марта, воскресенье

  • 15.00. Лыжные гонки. Масс-старт 50 км. Классический стиль. Мужчины

ОПЯТЬ НАШИХ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ ЗА СТОЛКНОВЕНИЕ НА ФИНИШЕ

Российских болельщиков в первую голову интересуют, конечно, лыжные гонки. Но прежде, чем перейти к ним, надо упомянуть о нашем единственном потенциальном призере в других видах. Пусть в этом сезоне прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова не поднималась на подиум Кубка мира, в общем зачете она идет на высоком девятом месте, а в прежние годы даже выиграла один из этапов и была четвертой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Не уверен, что Аввакумова сможет побороться за медали в Оберстдорфе, но последить за ней краем глаза все-таки стоит. Тем более, что женская квалификация на малом трамплине состоится уже в среду, в первый день ЧМ.

Бег на лыжах завтра будет представлен только квалификационными «разделками» для аутсайдеров из экзотических стран. Наши, норвежцы и прочая элита начинают в четверг – с личного спринта, который на сей раз будет классическим. Программа чемпионата полностью соответствует олимпийской, но стили передвижения на ЧМ и Играх постоянно чередуются. Раз в Оберстдорфе спринт бегут «классикой», значит, на прошлом чемпионате он был коньковым – и коньковым же будет в Пекине-2022. И то же самое относится ко всем остальным дистанциям. По стилям бега предолимпийское первенство планеты идентично не предстоящим, а прошедшим Играм, то есть, Пхенчхану-2018.

Сборная России объявила состав неделю назад. Можно было и раньше, но ждали вестей от травмированных и результатов молодежного чемпионата мира в Финляндии, где наши взяли восемь наград: три золота, четыре серебра и бронзу. Это второй результат после извечных конкурентов из Норвегии с их десятью (4+2+4) медалями. Самой впечатляющей получилась победа Александра Терентьева в спринте: в финале он убежал от всех так далеко, что даже при расслабленном финише выиграл у ближайшего преследователя пять с половиной секунд!

В женском спринте первой тоже финишировала россиянка, но после решающего забега ее дисквалифицировали: на последних метрах Анастасия Фалеева, вырываясь вперед из «коробочки» и меняя центральную лыжню на боковую, задела сзади лыжу лидировавшей Терезы Берановой, которая потеряла равновесие и упала. Опротестовывать судейский вердикт Россия не стала: глава нашей федерации Елена Вяльбе публично признала, что нарушение правил имело место и Фалеева действительно сбила чешскую лыжницу.

НОРВЕЖЦЫ - В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ. КАК ВЗЯЛИ ЭТАПЫ КМ, ТАК ОТ НИХ И ОТКАЗАЛИСЬ

В итоге и Фалеева, и Терентьев вошли в состав сборной на ЧМ. А вот последняя репетиция Оберстдорфа для «взрослых» звезд не состоялась: этап Кубка мира в Нове-Место, запланированный на 20-21 февраля отменили из-за новых коронавирусных ограничений… в Германии. Власти этой страны внесли Чехию в список опасных стран, и стало понятно, что спортсмены просто не успеют «отсидеть» положенные 5-10 дней карантина между Нове-Место и чемпионатом мира.

Чехи от претензий на этап КМ-20/21 пока не отказываются. Они готовы принять лыжников в марте, после Оберстдорфа, что может оказаться весьма кстати для FIS – ведь Норвегия, которая должна была проводить два последних этапа, тоже на днях дала задний ход, ссылаясь на пандемию - ни в Лиллехаммере, ни в Холменколлене гонок теперь точно не будет. Замену первому из них международная федерация уже нашла – это швейцарский Энгадин. Зато вопрос с неприкаянным финалом КМ, который изначально вообще должен был быть не в Норвегии, а в Пекине, все еще открыт. И Нове-Место вполне реально на него претендует.

Впрочем, Кубок мира после ЧМ – это так, ерунда, добегание сезона «если получится». Ведь обладатель мужского КМ давно известен – им второй год подряд стал Александр Большунов. Плохо другое - что в Нове-Место не вышло лишний раз попрактиковаться перед Оберстдорфом у Евгения Устюгова, Глеба Ретивых, Юлии Белоруковой-Ступак и других членов сборной России.

Ну, не вышло так не вышло. Проехали. Сейчас все уже ТАМ - в Германии.

Cостав сборной России по лыжным гонкам на ЧМ-2021

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Илья Семиков, Александр Терентьев, Сергей Ардашев

Женщины: Наталья Непряева, Юлия Белорукова-Ступак, Татьяна Сорина-Алешина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анастасия Фалеева, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Евгения Крупицкая

НЕПРЯЕВА И СОРИНА ПОБЕГУТ ЧЕРЕЗ БОЛЬ, УСТЮГОВ – ПОД ВОПРОСОМ

Хорошие новости: и Наталья Непряева (перелом руки), и Татьяна Сорина (разрыв связки), и Алиса Жамбалова (недавний коронавирус) – все выздоровели, все в команде и собираются бежать. Прямо с завтрашнего спринта – а там, мол, посмотрим. Да, это будет через боль, но ничего не поделаешь. Без Непряевой и Сориной сборной точно было бы хуже.

У мужчин все наоборот: здесь проблем со здоровьем вроде не наблюдалось, но по случаю ЧМ они, сволочи, не замедлили себя ждать. В виде мелких пакостей – и тем не менее. В контрольных гонках - уже в Оберстдорфе - достаточно неприятные падения случились с Денисом Спицовым и Устюговым. Теперь двукратный чемпион мира рискует пропустить личный спринт и вообще остаться в команде «пассажиром». Большунов же простудился еще раньше, на сборе в Италии, и пропустил часть плановой подготовки. Вот, почитайте свежее интервью его тренера Юрия Бородавко.

Так что же, все плохо? Да ни боже мой! Уверяю вас, на этом чемпионате медалей у России точно будет больше, чем единственно-полудохлая биатлонная бронза из Поклюки. И намного больше - здесь серебро-бронзу вообще лучше не считать, чтоб не сбиться.

Золото? А вот о нем мы с вами поговорим чуть позже, в следующей статье. Пока лишь скажу главное: золото тоже будет, не сомневайтесь.

источник: «Советский спорт»
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