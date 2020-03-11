Девушка дня. Анна Жеребятьева, подруга обладателя Кубка мира Александра Большунова

Российский лыжник Александр Большунов и Анна Жеребятьева, входящие в состав сборной России по лыжным гонкам, встречаются уже четыре года.

«Мы познакомились, когда я пришла тренироваться в его группу. Я долгое время держалась и старалась не влюбляться, но потом все вышло вот так», — со смехом рассказывает 22-летняя Анна Жеребятьева.

Сейчас спортсмены тренируются у знаменитого российского тренера Юрия Бородавко.

Жеребятьева специализируется в спринте. 25 января 2019 года она завоевала золотую медаль в масс-старте классикой на молодежном первенстве мира в финляндском Лахти.

Александр Большунов накануне досрочно стал обладателем Кубка мира. На счету 23-летнего спортсмена два золота чемпионатов мира и множество медалей серебряного достоинства чемпионата мира и Олимпиады.



