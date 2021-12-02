Госдума отреагировала на то, что Клебо не поздравил Терентьева с победой в спринте

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала тот факт, что трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не поздравил россиянина Александра Терентьева с победой в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Руке.

«Я считаю, что выводы по тому, корректно поступил Клебо или нет, должна делать Международная федерация лыжных гонок. Это касается регламента проведения соревнований. Если он нарушается, то нужно обращаться к организаторам», — сказала Роднина «СЭ».

Напомним, что норвежцы Клебо и Вальнес в той гонке были вторым и третьим соответственно.

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере пройдут спринты, раздельные гонки и эстафеты. Ранее стал известен состав сборной России на второй этап соревнований.