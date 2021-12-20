Девон Кершоу: После Давоса стало понятно, что Большунов далек от своей оптимальной формы

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу оценил нынешнюю форму россиянина Александра Большунова.

Отметим, что на четвертом этапе Кубка мира в немецком Дрездене 24-летний спортсмен вместе со своим соотечественником Глебом Ретивых завоевал бронзовую медаль в командном спринте свободным стилем. В индивидуальной спринтерской гонке Александр не смог преодолеть стадию квалификации.

– Для меня стало удивлением то, что Большунов участвовал в соревнованиях в Дрездене. Какой в этом был смысл? Лучше бы он активно тренировался к «Тур де Ски». Безусловно, Александр – машина. Однако после Давоса стало понятно, что его форма далека от оптимальной, – сказал Кершоу в эфире подкаста Faster Skier.

Добавим, что текущем сезоне Большунов занимает третье место в общем зачете Кубка мира, набрав 282 очка. Что касается «Тур де Ски», то соревнования пройдут с 28 декабря по 4 января. В прошлом и позапрошлом сезонах россиянин становился победителем данной многодневки.

Большой или не очень? Разбираемся, что происходит с Александром Большуновым