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Организаторы немецкого этапа «Тур де Ски» исправили ошибку с названием сборной России

В Оберстдорфе использовали табличку с чемпионата мира, где из-за санкций ВАДА российские лыжники выступали как команда RSF.
31 декабря 2021 19:01
автор: Максим Скороходов

Организаторы этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе исправили ошибку с наименованием сборной России.

Напомним, что нашу национальную команду обозначили как RSF, хотя санкции ВАДА не налагаются на российских спортсменов на этапах Кубка мира.

«Все поменяли. Это произошло чисто технически, даже не подумали. Выставили с чемпионата мира», - приводит ТАСС слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР или RSF) Елены Вяльбе.

Добавим, что последний чемпионат мира проходил именно в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

источник: ТАСС
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