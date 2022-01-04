Непряева – первая в истории россиянка, выигравшая «Тур де Ски»

Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, которой удалось выиграть престижную многодневку «Тур де Ски».
В общем зачете «Тура» Непряева стала первой с солидным преимуществом. Отрыв от второго места, Эббы Андерсон, составил 46 секунд.
Что касается мужчин, то Александр Большунов дважды выигрывал «Тур де Ски» (2019/20, 2020/21), Сергей Устюгов (2016/17) и Александр Легков становились триумфаторами по одному разу (2013/14).
«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0
источник: «Советский спорт»